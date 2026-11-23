Chicos y abuelos cruzan a pie la Ruta 7 por puentes de Alta Barda y Copol. El municipio piensa en otro puente, pero en Copol y Alta Barda piden uno peatonal.

Desde la Ruta 7 en el tramo de la Avenida Raúl Alfonsín , llegando a la ciudad de Neuquén , los puentes se ven firmes y anchos. Pero para alguien que los cruza a pie, con una mochila escolar o con la bolsa del supermercado, son otra cosa: una franja angosta pegada a los autos, que suben y bajan apurados por entrar o salir de la ciudad.

En la zona norte de Neuquén, cruzar de un barrio al otro caminando es un riesgo de todos los días. Daniel Zurita , presidente de la Sociedad Vecinal 14 de Octubre-Copo l, habló con LM Neuquén y explicó qué está en juego, tras el pedido de más puentes peatonales en ese sector de alto tránsito en horas pico, de colas interminables de vehículos.

Según contó, la Municipalidad de Neuquén tiene contemplado hacer un puente más sobre la avenida. Pero para los vecinos eso no resuelve el problema de fondo. Lo que necesitan, dijo, es un puente peatonal para que la gente pueda cruzar de un lado al otro sin problemas, y sin el caos de las horas pico.

Los tótems que ya existen más otros que se agregarán, formarán parte de un anillo digital para garantizar el control de todos los accesos a la ciudad.

Ese es el pedido que la vecinal ya presentó por escrito durante todo este año. Se trata de pasarelas, un paso seguro y separado de los autos para los que caminan.

Dónde están los puentes

Sobre la avenida Ricardo Alfonsín, la ex Ruta 7, hay varios puentes vehiculares que unen los barrios de un lado y del otro de la traza. Uno de ellos es el cruce conocido como Cura Brochero, en el primer puente de la ruta. Otro es el de Los Alelíes, en Alta Barda, a la altura del segundo puente, donde Las Madreselvas funciona como colectora en la mano que va al centro de la ciudad de Neuquén.

La vecinal pide las pasarelas justamente en esos dos lugares: sobre Los Alelíes y sobre Cura Brochero, en el tramo entre Las Madreselvas y San Francisco, que es donde los puentes pasan por encima de la avenida.

Hechos para autos

Que los puentes no fueron pensados para peatones no es algo nuevo. Hace años, los vecinos saben que el cruce que une Alta Barda con estos barrios iba a ser peatonal, pero al final se construyó para autos.

Hay tótems en la Ruta 7 para el control vesicular, pero las cámaras no registran multas. ¿Hasta cuándo? Sebastian Fariña Petersen

Hoy, quien quiere cruzar caminando tiene solo una franja al costado de la calzada, separada por una baranda. Varias veces esa franja terminó invadida por vehículos.

En junio de 2025, un auto quedó colgando al borde del sector peatonal del puente de Cura Brochero, en uno de los accesos más transitados de la ciudad. En octubre de 2024, un camión que no llegó a doblar quedó arriba de la parte peatonal de otro de los puentes.

El camino a la escuela

El problema es quiénes cruzan. En la nota que presentaron al municipio, los vecinos explican que hay mucho tránsito en esos accesos y que los peatones pasan todo el tiempo: adultos mayores y chicos que cruzan todos los días para llegar a la Escuela N° 4 de Copol o a la Escuela N° 205 de Alta Barda. A eso se suman los que van de un barrio a otro a hacer compras.

En marzo, la concejal Valeria Todero había alertado que la zona tiene muchas escuelas y que el horario más congestionado coincide con la entrada y la salida de los chicos.

También señaló el roce permanente entre conductores y peatones, porque en el sector hay un banco, comercios y un supermercado. "En las horas pico se pone compleja la situación y se generan muchos accidentes prácticamente a diario", dijo entonces a LM Neuquén.

Notas que se acumulan

El pedido de las pasarelas tiene fecha del 22 de septiembre y lo firman Zurita, el secretario Marcos Hugo Iril y la tesorera Fernanda González. Está dirigido a Nicolás Julián, de la Delegación Municipal Progreso, con el pedido de que se envíe a la Secretaría de Infraestructura y Planeamiento Urbano, a cargo de Alejandro Nicola.

También el pasado 26 de mayo la vecinal ya había entregado un petitorio de los vecinos de Copol, en el que pedían por el tránsito, el mantenimiento de los puentes y la seguridad de los chicos en las escuelas. Según Zurita, los pedidos de soluciones vienen desde 2019.

Por ahora, los puentes siguen como están, es decir, hechos para autos y cruzados todos los días por chicos que van a la escuela.