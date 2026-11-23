Aprendió a atar moscas desde muy pequeña y hoy acompaña a su familia en cada actividad. Quiere demostrar que también hay lugar para las mujeres en una actividad tradicionalmente vinculada a varones.

A orillas del río Limay , en la ciudad de Neuquén, Azulilen Rodríguez acomoda cuidadosamente los materiales sobre la mesa de atado. Tiene apenas 11 años, pero trabaja con la concentración y la paciencia de alguien que conoce muy bien cada movimiento. Selecciona los hilos, las plumas y las patitas de goma, combina los colores y comienza a darle forma a una mosca artificial.

Sus manos pequeñas se mueven con seguridad alrededor del anzuelo. No necesita demasiadas indicaciones: sabe lo que hace y, sobre todo, disfruta de compartirlo.

Azu, como la llaman cariñosamente, protagonizó una demostración de atado de moscas junto a su papá, Diego Rodríguez , reconocido guía de pesca que, junto a su esposa Débora, lleva adelante la empresa Fario Fishing Lodge . La familia estuvo presente durante la actividad, acompañada también por la abuela y Kiara, la hermana menor de Azul, de 9 años, quien empieza a seguir sus pasos y también encuentra en la pesca una actividad para disfrutar.

Compartir una pasión

La escena tiene algo especial: no se trata solamente de mostrar cómo se confecciona un señuelo artificial, sino de compartir una pasión que comenzó mucho antes de que Azulilen pudiera dimensionar todo lo que significa el mundo de la pesca deportiva.

“Primero hicimos un casteo, armamos la caña, pusimos la mosca y practicamos un poquito. Después atamos una mosca Fario Intruder, que es la que más usamos en Fario”, explica con naturalidad mientras presenta el trabajo realizado.

La mosca lleva una combinación de colores y materiales cuidadosamente seleccionados. Negro, verde y dorado son los tonos característicos de este modelo, al que se incorporan pequeñas patitas de goma para darle volumen y movimiento. Cada elemento cumple una función: conseguir que la mosca se hunda en el agua y resulte atractiva para los peces.

“Todos esos elementos son para que tenga más volumen y se hunda. El pez la come porque piensa que es un bichito, algo de lo que se alimenta”, cuenta Azu, demostrando que conoce tanto el procedimiento de armado como el propósito de cada material.

Historia en la actividad

La historia de Azulilen con la pesca tiene un comienzo muy particular. Cuando tenía apenas un año, acompañaba a su papá mientras él daba cursos y enseñaba a otras personas a atar moscas.

Diego observaba cada movimiento, los materiales y las herramientas. Sin saberlo, estaba incorporando los primeros conocimientos de una actividad que hoy forma parte de su vida.

“Ella empezó cuando tenía un año. Me miraba cuando estaba a upa mío y me seguía. Después, cuando le tocó atar moscas, ya había visto todo y lo hacía”, recuerda Diego con una sonrisa.

Con el paso del tiempo, aquellas primeras observaciones se transformaron en práctica y aprendizaje. Hoy, su padre la introduce cada vez más en los distintos aspectos de la pesca: desde el armado de equipos y el atado de moscas hasta el casteo y las salidas a los ríos.

Azu también acompaña a su familia en diferentes eventos y encuentros vinculados con la actividad. Este año estuvo en la Feria Internacional de Turismo (FIT), en Buenos Aires, y participó de la Fiesta de las Marrones Migratorias en Piedra del Águila. También tuvo la oportunidad de compartir sus conocimientos en una feria en Paraguay, llevando una muestra de una actividad que aprendió en familia y que ahora disfruta transmitiendo a otras personas.

“Mi papá me empieza a meter en esto, en la pesca, y yo me meto con él. Me invita a pescar al Limay o al río Chimehuín y yo lo acompaño”, relata.

Satisfacción paterna

Para Diego, verla crecer en este ambiente y compartir con ella sus conocimientos representa una satisfacción enorme. Más allá de la destreza que demuestra a la hora de atar una mosca o manejar una caña, destaca la posibilidad de transmitirle el valor de una actividad que combina naturaleza, aprendizaje, paciencia y disfrute.

“Para mí es un orgullo. Me pone muy feliz poder fomentar un deporte tan lindo, un hobby tan lindo, y que ella también lo vaya mostrando y fomentando con quienes quieran aprender. Estoy orgulloso de tener una hija que está a full con el tema de la pesca”, expresa.

En una actividad donde históricamente predominó la presencia masculina, Azulilen comienza a construir su propio espacio. Su entusiasmo no se limita a acompañar a su papá o participar de algunas jornadas: tiene muy claro qué quiere hacer cuando sea grande.“Seguramente, yo quiero ser guía de pesca, desde siempre”, afirma sin dudarlo.

Ese deseo también refleja una transformación que empieza a hacerse visible en el mundo de la pesca deportiva. Cada vez son más las mujeres que se acercan a los ríos, participan de encuentros, comparten salidas y desarrollan sus propias experiencias como pescadoras.

Diego observa ese crecimiento y considera importante que la actividad continúe abriendo sus puertas. “De a poco vamos viendo que viene gente de otros países, muchas veces matrimonios, y la mujer por ahí pesca mucho mejor que el marido. Hoy la provincia cuenta con un grupo de mujeres que están a full con el tema de la pesca, que hacen sus juntadas y van a pescar. Realmente está muy bueno que se vaya abriendo y que no sea un deporte únicamente para hombres, sino para todos”, señala.

En ese escenario, la historia de Azu adquiere un significado especial. Su presencia y su entusiasmo contribuyen a visibilizar a las nuevas generaciones que se acercan a la pesca, pero también a mostrar que las mujeres pueden ocupar distintos lugares dentro de la actividad: como pescadoras, atadoras de moscas, instructoras y futuras guías.

La pesca también es el eje de un proyecto familiar que Diego y Débora llevan adelante a través de Fario Fishing Lodge. La propuesta cuenta con alojamiento en Villa El Chocón, en una cabaña ubicada a orillas del lago, y una base de pesca en la localidad de Santo Tomás, antes de llegar a Piedra del Águila.

Salidas y ambientes

Desde allí, organizan las salidas y experiencias en distintos ambientes de la región, con una ubicación estratégica para acceder al Limay Medio, a unos 20 minutos de la base.

En ese entorno familiar, Azu y su hermana Kiara crecen rodeadas de cañas, equipos, moscas y relatos de jornadas junto al agua. La pesca aparece como una actividad compartida, un espacio de encuentro y una forma de vincularse con los paisajes naturales de Neuquén.

A los 11 años, Azulilen ya sabe reconocer los materiales, preparar una mosca y explicar para qué sirve cada uno. Pero, sobre todo, tiene la convicción de que quiere seguir aprendiendo. Mientras su papá le transmite los secretos del oficio, ella empieza a escribir su propia historia, con la ilusión de que algún día sea ella quien guíe a otros por los ríos que hoy recorre de su mano.

Por ahora, disfruta cada jornada, cada demostración y cada nueva experiencia. Entre hilos, plumas y anzuelos, Azu demuestra que las pasiones también se heredan, se cultivan y se transforman en sueños propios.