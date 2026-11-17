El período 2026-2027 arrancó en noviembre y se extiende hasta el 1° de mayo. Hay más de 100 lagunas, lagos, ríos y arroyos habilitados.
Con los cambios en las reglas dispuestos para el período 2026-2027, comenzó en noviembre la temporada de pesca deportiva en la provincia de Chubut, que se extenderá hasta el 1° de mayo de 2027.
Con más de 100 ambientes habilitados en todo el territorio provincial incluyendo lagos, lagunas, embalses, ríos y arroyos -el listado se puede consultar en el reglamento disponible en la web del Gobierno de Chubut-, las condiciones cambian según el lugar.
Algunos permiten distintas modalidades de pesca, mientras que otros exigen mosca y devolución obligatoria.
Los principales ambientes habilitados
Entre las decenas de puntos habilitados, hay algunos que por ubicación, características y tradición, son los que suelen concentrar mayor cantidad de pescadores:
- Lago Futalaufquen y río Futaleufú: en la zona cordillerana, con sectores habilitados para distintas modalidades. En el río Futaleufú está prohibido pescar con el motor de la embarcación en funcionamiento y también se prohíbe el trolling.
- Lago Cholila: permite distintas modalidades y tiene un límite diario de captura de un salmónido y dos percas.
- Lago Fontana: habilita distintas modalidades, incluido el trolling, con un límite diario de tres salmónidos.
- Lago La Plata: también permite distintas modalidades y pesca de arrastre, con un límite de tres salmónidos.
- Río Chubut: tiene sectores con reglas diferentes. En algunos tramos se permiten varias modalidades y en otros rige la devolución obligatoria.
- Dique Florentino Ameghino: es uno de los ambientes que permite pescar durante todo el año. Entre noviembre y mayo tiene límites específicos para truchas, percas y pejerreyes.
- Lago Musters: en la zona de Sarmiento, permite distintas modalidades, incluido el trolling, con límites de captura para truchas, percas y pejerreyes.
La licencia de pesca deportiva continental en Chubut se puede tramitar por distintos plazos -desde un día hasta toda la temporada- en la web del Gobierno, a través del asistente digital DINO.
Todos los precios
Las tarifas publicadas son las siguientes (para argentinos o extranjeros residentes en la Argentina):
- Pase diario, general: $12.500.
- Por 10 días, general: $25.000.
- Temporada completa: $50.000.
- Temporada completa para menores (de 13 a 17 años): $25.000.
- Jubilados, pensionados, mayores de 65 años, menores hasta 12 años y personas con discapacidad, gratis.
Para no residentes en la Argentina, los valores aumentan:
- Pase diario: $50.000.
- Por 10 días: $140.000 (residentes en países limítrofes, $50.000).
- Por temporada completa: $280.000.
- El permiso adicional para practicar pesca de arrastre o trolling cuesta $25.000 por día, $50.000 por diez días y $100.000 por temporada (valores para residentes o no residentes).
El permiso emitido por Chubut también tiene validez en Neuquén, Río Negro y los Parques Nacionales comprendidos en el sistema de pesca continental patagónico, siempre que corresponda a las categorías habilitadas.
Qué se puede hacer y qué no
Más allá de contar con la licencia, los pescadores deben respetar una serie de medidas destinadas a proteger los ambientes naturales y evitar la propagación de especies invasoras, también precisadas en el reglamento.
Entre las principales disposiciones para esta temporada se encuentran:
- Está prohibido utilizar botas de vadeo con suela de fieltro.
- Es obligatorio lavar la totalidad de los equipos utilizados para pescar.
- Se recomienda evitar el vadeo en ríos y arroyos hasta el 15 de diciembre, para proteger las camas de desove.
- En los sectores donde rige la devolución obligatoria, los ejemplares deben regresar vivos al agua y con el menor daño posible.
- La temporada de captura de trucha de arroyo en ríos y arroyos finaliza el 1° de marzo de 2027. Desde entonces, todos los ejemplares deben ser devueltos.
- La pesca embarcada con motor en funcionamiento solo está permitida en los ambientes expresamente habilitados.
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