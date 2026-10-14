Falleció en altamar antes de que llegara el helicóptero que iba a rescatarlo. Es el segundo marinero del mismo barco que pierde la vida, en menos de tres meses.

Tragedia en el mar: murió un hombre que quedó atrapado por un aparejo de pesca.

Un marinero de 53 años falleció a causa de un grave accidente ocurrido en un buque pesquero que navegaba en aguas del Mar Argentino, cerca de la costa de la provincia de Santa Cruz.

El trágico hecho se produjo a bordo del buque Cabo Vírgenes, una embarcación de bandera argentina operada por la empresa Red Chamber, que había zarpado de Puerto Madryn, Chubut, el 4 de octubre pasado, y se encontraba pescando a unas 200 millas de Puerto Deseado.

Alejandro Silva , la víctima fatal, trabajaba en cubierta cuando, por circunstancias que aún no fueron determinadas, quedó aprisionado por un portón del aparejo de pesca de arrastre.

Tras el accidente, el capitán de la embarcación dio aviso inmediato a la estación costera L3A Comodoro Rivadavia y solicitó asistencia médica, por lo que se dispuso un operativo de rescate.

Alejandro Silva, el marinero fallecido en Santa Cruz, junto a su mamá.

Hasta entonces, Silva permanecía consciente, aunque presentaba fuertes dolores y vómitos. Poco después su estado se agravó y perdió el conocimiento.

El operativo que no llegó a tiempo

La Prefectura Naval Argentina desplegó un operativo de evacuación aérea con un helicóptero Dauphin y un avión de apoyo.

Sin embargo, mientras las aeronaves se dirigían hacia el pesquero, el capitán informó que el marinero ya no tenía signos vitales.

A pesar de las maniobras de reanimación cardiopulmonar y del uso de un desfibrilador, no fue posible reanimarlo.

A partir de la confirmación de que Silva había fallecido, se suspendió el operativo de evacuación de Prefectura.

El caso quedó bajo investigación de la Justicia Federal. En tanto, este jueves 15 de octubre a las 4 de la mañana es el horario previsto para el regreso del buque Cabo Vírgenes a Puerto Madryn.

Tras el retorno a puerto, Prefectura les tomará declaraciones a los integrantes de la tripulación.

La triste noticia fue rápidamente dada a conocer a los familiares del marinero fallecido. En medio de la profunda tristeza Matilde, la mamá de Alejandro, compartió una fotografía de su hijo en las redes sociales y le dedicó unas palabras de despedida.

“Mi hijo amado, el mejor, gran compañero. No encuentro explicación ni consuelo. Volveremos a unirnos en la eternidad”, escribió.

Otra muerte en el Cabo Vírgenes

La muerte de Silva es la segunda que sacude al buque Cabo Virgenes en un período de menos de tres meses.

El 23 de julio pasado falleció otro integrante de la tripulación del pesquero. Eduardo Morales, de 50 años, cayó al agua mientras trabajaba, cuando el barco se encontraba en altamar, a unas 15 horas de distancia de Puerto Madryn.

Un compañero de tripulación advirtió la caída y dio aviso de inmediato, lo que activó un protocolo de emergencia, movilizó de forma inmediata a los barcos que operaban en las cercanías y dio pie a un operativo de Prefectura.

Sin embargo, fueron los propios pesqueros de la zona de Puerto Madryn los que respondieron primero, y de forma masiva.

Unos 40 buques realizaron tareas de rastrillaje y búsqueda hasta que, después de unas cinco horas, tripulantes del buque Magdalena encontraron el cuerpo sin vida de Morales.