Cuatro pescadores murieron ahogados y buscan a un quinto tras el vuelco de una lancha

La embarcación dio una vuelta de campana y cinco personas quedaron involucradas en el accidente. Continúa el operativo de búsqueda.

La tragedia en la que cuatro pescadores murieron ahogados ocurrió en la Laguna del Monte.

Tres pescadores murieron ahogados tras el vuelco de una embarcación en la Laguna del Monte , donde se desplegó un amplio operativo para localizar a los otros dos ocupantes. La Laguna, ubicada en el partido bonaerense de Guaminí , forma parte del sistema de las Encadenadas del Oeste , uno de los principales conjuntos de espejos de agua de la zona.

Las víctimas fatales tenían 84, 71 y 70 años . Según las primeras informaciones, los cinco hombres se encontraban a bordo de la lancha cuando, por causas que todavía se investigan, la embarcación dio una vuelta de campana .

En tanto, los equipos de emergencia continúan trabajando para encontrar a los dos pescadores que permanecen desaparecidos, entre ellos un guía de pesca local . Si bien la búsqueda debió interrumpirse durante la noche por las condiciones de iluminación, se retomó durante las primeras horas del domingo, momento donde se encontró el cuerpo de uno de los dos desaparecidos.

Las víctimas identificadas hasta el momento son José Domingo Carrizo, de 84 años y oriundo de San Isidro; Carlos Augusto Pérez, de 71 años, de Capital Federal; José Luna, de 70 años y José Antonio Bianchi, de 52 años, hallado este domingo por la mañana.

De acuerdo con la información preliminar, los cinco hombres se encontraban a bordo de una embarcación cuando, por circunstancias que todavía son investigadas, la lancha perdió estabilidad y se dio vuelta en medio de la laguna.

El vuelco provocó que todos los ocupantes terminaran en el agua. Poco después se puso en marcha un importante operativo para intentar localizar a las personas que se encontraban a bordo.

Tras conocerse el accidente de la embarcación, se desplegó un operativo integrado por Bomberos Voluntarios de Guaminí, Defensa Civil y efectivos de la Policía Comunal.

Las tareas se concentraron también en distintos sectores de la laguna para intentar establecer el recorrido que pudo haber realizado la embarcación y determinar dónde podrían encontrarse las dos personas que continúan desaparecidas.

La Laguna del Monte es uno de los espejos de agua que integran el sistema de Las Encadenadas del Oeste, un conjunto de lagunas ubicado en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires y frecuentado habitualmente por pescadores y visitantes.

Cinco pescadores muertos en el Río de La Plata

Otra tragedia náutica ocurrió el pasado mes de julio, cuando cinco personas que habían ido de pesca al Río de La Plata, a la altura de localidad bonaerense de Hudson, también murieron ahogadas.

Después de varias semanas de incertidumbre, hallaron el cuerpo de Damián Giubu; el último de los cinco hombres que permanecía desaparecido desde el 14 de junio. Su cuerpo fue encontrado en la costa de Magdalena y reconocido por una hermana.

Giubu había salido a pescar junto con Carlos Kovach, Claudio Kovach, Sebastián Romegialli y Diego Boscardin. Los cinco partieron desde la costa de Hudson a bordo de una lancha, pero nunca regresaron.

La principal hipótesis de los investigadores sostiene que un desperfecto mecánico habría provocado el ingreso de agua en la embarcación y posteriormente su hundimiento, aunque las causas todavía son materia de investigación.

Durante las semanas posteriores, los cuerpos fueron encontrados en distintos puntos del Río de la Plata, tanto en la costa argentina como en aguas uruguayas. Sebastián Romegialli fue hallado el 26 de junio; Carlos Kovach, el 28; Diego Boscardin apareció en la zona de Atlántida y Claudio Kovach fue encontrado posteriormente en aguas del río. La búsqueda involucró a Prefectura Naval Argentina, bomberos, Defensa Civil, guardaparques, familiares y vecinos.