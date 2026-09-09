Tragedia en Mendoza: un bebé de un año cayó en una pileta y murió ahogado

El pequeño salió de la vivienda y cayó al agua. Un vecino lo trasladó de urgencia al hospital, pero los médicos confirmaron su muerte.

El bebé de un año y cinco meses murió﻿ por ahogamiento al caer en la pileta. (Imagen ilustrativa).

Un bebé de un año y cinco meses murió este miércoles luego de caer a una pileta en una vivienda ubicada sobre la calle Sueta al 4000, en San Rafael, Mendoza. El pequeño fue retirado del agua por su madre y trasladado de urgencia a un hospital, aunque no logró sobrevivir.

Según informó la Policía a la prensa local, el nene salió de la casa en circunstancias que todavía no fueron determinadas y terminó dentro de la pileta . El accidente ocurrió durante la jornada del miércoles y la investigación busca establecer cómo se produjo la caída.

Cuando la madre advirtió lo que había ocurrido, corrió para sacar al pequeño del agua. Sus gritos de desesperación alertaron a un vecino, quien decidió intervenir y trasladó al bebé en su propio automóvil hasta el Hospital Teodoro Schestakow.

El nene llegó a la guardia del centro de salud, donde los médicos intentaron asistirlo. Sin embargo, pese al traslado de urgencia, solo pudieron constatar la muerte del pequeño.

De acuerdo con la evaluación preliminar realizada sobre el caso, el bebé falleció por ahogamiento. Hasta el momento, las autoridades no difundieron mayores detalles sobre las circunstancias en las que el niño logró salir de la vivienda y terminó dentro de la pileta.

Por el momento, las autoridades trabajan para reconstruir la secuencia del episodio y determinar qué ocurrió antes de que el bebé cayera al agua. La investigación apunta a establecer las circunstancias del accidente y no se informaron, hasta ahora, otros detalles sobre la causa.

Una tragedia similar ocurrió en San Juan

El caso de San Rafael se produjo pocas semanas después de una tragedia similar ocurrida en San Juan. El 15 de agosto, una beba de un año y medio murió luego de caer a una pileta de natación ubicada en el patio de su casa.

Según la reconstrucción de aquel episodio, la pequeña había salido al patio junto a su hermana melliza sin que los adultos advirtieran lo que estaba ocurriendo. Cuando la madre notó que ninguna de las dos niñas estaba dentro de la vivienda, salió a buscarlas y encontró a una de ellas dentro de la pileta.

Los vecinos lograron sacarla del agua y comenzaron a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Luego la trasladaron al Hospital Rawson, pero la beba sufrió un paro cardíaco y murió.

Sus padres también recibieron asistencia en el mismo centro de salud luego de conocer la noticia.

En esa causa intervino la UFI Delitos Especiales de San Juan, que quedó a cargo de esclarecer las circunstancias de la muerte y determinar si existió algún tipo de responsabilidad penal.