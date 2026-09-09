Senado: Gobierno consigue aval para la reforma del Banco Central e Inocencia Fiscal II

La Libertad Avanza busca convertir en ley estos proyectos en una sesión que convocará para el jueves 17 de septiembre.

El Gobierno consiguió el aval para la reforma del Banco Central e Inocencia Fiscal II.

El Gobierno consiguió hoy el respaldo en comisión del Senado para los proyectos de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) y de Inocencia Fiscal II , dos iniciativas consideradas centrales para el programa económico del presidente Javier Milei.

El avance de los proyectos representa un logro para la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado , Patricia Bullrich, ya que la próxima semana podrá convocar a una sesión para debatir estos proyectos económicos, luego del traspié que sufrió hoy cuando debió suspender la sesión prevista para este jueves donde se iba a debatir la reforma de biocombustibles.

La Libertad Avanza logró reunir los votos de bloques aliados y obtuvo dictamen a la reforma de la Carta Orgánica del BCRA, y le faltaba una firma para el despacho de mayoría para el proyecto de Inocencia Fiscal II .

Ahora, Bullrich buscará avanzar con una sesión que incluya, además de las dos iniciativas económicas que busca convertir en ley, el traspaso de competencias a la Ciudad de Buenos Aires y la aprobación de los pliegos de Juan Pedro Galván Greenway, Alejandro Javier Catania y de Juan Manuel Mejuto.

Los legisladores no necesitarán votar otra vez para recibir el incremento. Foto: Infoabe.

El oficialismo pretende aprobar los proyectos económicos antes de que la Cámara de Diputados comience a discutir el Presupuesto 2027, cuyo proyecto será enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso el próximo 15 de septiembre.

Reforma del Banco Central: qué propone el Gobierno

El proyecto de modificación de la Carta Orgánica del BCRA obtuvo dictamen en un plenario de las comisiones de Economía e Inversión, presididas por el macrista Martín Goerling Lara y el libertario Agustín Monteverde.

La iniciativa consiguió avanzar luego de las exposiciones del presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y del vicepresidente de la entidad, Vladimir Werning.

Uno de los principales cambios propuestos es establecer como objetivo central del organismo la preservación del valor de la moneda y limitar la posibilidad de que el Banco Central financie al Estado nacional, las provincias y otros niveles de gobierno.

Desde el Gobierno sostienen que la modificación busca limitar el uso de la emisión monetaria como mecanismo de financiamiento del déficit fiscal, una práctica que el oficialismo cuestiona de manera recurrente.

El proyecto también plantea eliminar funciones vinculadas con el direccionamiento del crédito y las políticas crediticias diferenciadas, al considerar que esas herramientas exceden las funciones esenciales de una autoridad monetaria.

La iniciativa responde así a la visión del Gobierno de Milei de contar con un Banco Central concentrado en preservar el valor de la moneda y separado de las necesidades de financiamiento del Tesoro.

Durante el debate, Bullrich defendió la reforma bajo la premisa de que el objetivo es “cuidar el valor de la moneda”.

Inocencia Fiscal II: buscan incorporar dólares al sistema formal

El segundo proyecto que consiguió dictamen fue la reforma conocida como Inocencia Fiscal II, que apunta a incentivar el ingreso al sistema financiero de dólares que actualmente permanecen fuera de la economía formal.

La iniciativa fue analizada por las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda, presididas por Gonzalo Guzmán Coraita y Agustín Monteverde, respectivamente.

Durante el tratamiento expusieron el contador especializado en Derecho Tributario Martín Caranta y el abogado especializado en Derecho Tributario Juan Martín Jovanovich.

Uno de los ejes de la propuesta es ampliar el Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias, con el objetivo de facilitar la incorporación de fondos al circuito formal.

Entre los cambios contemplados se encuentra la eliminación de los topes establecidos para acceder al régimen simplificado. Actualmente, el sistema alcanza a personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país que cumplen determinados requisitos, entre ellos un límite patrimonial.

El proyecto también modifica el concepto de “discrepancia significativa”, que establece cuándo la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puede impugnar una declaración simplificada.

De acuerdo con la iniciativa, será considerada significativa una diferencia que implique un aumento del impuesto determinado o una reducción de quebrantos de al menos el 15% respecto de lo declarado por el contribuyente.

Inversiones relevantes

Un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, PYMES y Legislación General firmó dictamen favorable del proyecto del senador Eduardo "Peteco" Vischi que crea el Régimen de Incentivo para las Inversiones Relevantes (RIIR).

La iniciativa contempla que podrán acceder a este régimen las compañías medianas (tramo 2) que realicen una inversión superior a U$D 12.000.000.

El programa se limita estrictamente a la adquisición de bienes muebles nuevos y obras productivas, excluyendo de raíz a los activos financieros.

Entre sus beneficios, estipula la amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias, la devolución anticipada de IVA y el fomento de la tecnología agropecuaria y energética.

La propuesta apunta a una escala de beneficios progresiva según el tamaño de cada empresa, desde microemprendimientos hasta grandes firmas.