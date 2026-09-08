Hasta cuándo afectará El Niño en Argentina: el Servicio Meteorológico anticipó la fecha

El SMN informó que el fenómeno presenta una intensidad fuerte y podría mantenerse durante unos meses más.

El fenómeno de "El Niño" persistirá algunos meses más.

El fenómeno climático El Niño ya se encuentra establecido y presenta una intensidad fuerte, según la actualización de septiembre de 2026 del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Los modelos anticipan que la fase cálida continuará durante la primavera y podría intensificarse hasta alcanzar niveles muy fuertes hacia finales de este año.

De acuerdo con los modelos dinámicos y estadísticos analizados por el SMN, existe una probabilidad del 100% de que El Niño continúe durante el trimestre septiembre-octubre-noviembre , con posibilidades de que su intensidad aumente durante los próximos meses.

En la misma línea, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) estimó una probabilidad cercana al 100% de que el fenómeno persista hasta febrero de 2027. De cumplirse este escenario, El Niño mantendría su influencia durante alrededor de seis meses más, tomando septiembre como referencia.

Además, las proyecciones indican que el fenómeno podría llegar a su máxima intensidad hacia finales de 2026.

Qué pasa en el Pacífico

Una de las principales señales que explican la evolución del fenómeno se encuentra en el Pacífico ecuatorial, donde las temperaturas de la superficie del mar se mantienen excepcionalmente elevadas.

Según la información difundida por el SMN, las aguas de esa región podrían ubicarse hasta 2 grados por encima de los valores normales durante los próximos seis meses.

A este escenario se suman vientos alisios debilitados en la región central del Pacífico y un Índice de Oscilación del Sur con valores negativos, indicadores compatibles con la permanencia de la fase cálida.

Qué muestran los mapas para Argentina

Los mapas difundidos por el SMN permiten conocer cómo se comportaron históricamente las lluvias y las temperaturas durante primaveras en las que estuvo presente un El Niño fuerte.

El organismo aclaró que estos mapas no representan un pronóstico exacto para la primavera de 2026, sino anomalías promedio observadas históricamente durante eventos de características similares.

En el caso de las precipitaciones, los tonos verdes representan las regiones donde históricamente se registraron lluvias superiores a las habituales. La señal más marcada aparece sobre el NEA y sectores del centro-este de la provincia de Buenos Aires.

También se observan zonas con una mayor presencia de precipitaciones en sectores del sur de Cuyo y el centro de la Patagonia, mientras que otras regiones presentan señales neutras o déficits.

En cuanto a las temperaturas, el mapa muestra una señal más extendida. Predominan los tonos azules, asociados a temperaturas inferiores a los valores normales.

Las anomalías negativas más importantes se concentran principalmente sobre el sur de Cuyo y el norte de la Patagonia, aunque la señal de temperaturas más bajas alcanza a buena parte del territorio argentino.

El impacto no será igual en todo el país

El SMN advirtió que la intensidad de El Niño no determina por sí sola la magnitud de sus impactos. El comportamiento del fenómeno puede variar de acuerdo con la región y la época del año.

Por ese motivo, que El Niño sea clasificado como muy fuerte no significa necesariamente que todo el país vaya a registrar lluvias extraordinarias o temperaturas anómalas al mismo tiempo. Las consecuencias dependerán de la interacción del fenómeno con las condiciones atmosféricas de cada región y período.