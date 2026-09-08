Aníbal Lotocki seguirá preso: la Justicia confirmó la condena por las lesiones a Silvina Luna y Stefy Xipolitakis

La Justicia dispuso que el cirujano permanezca detenido por una causa en la que ya había sido condenado a 8 años de prisión.

La Justicia determinó que Aníbal Lotocki continue preso por la condena por lesiones graves contra Silvina Luna y Stefy Xipolitakis.

Aníbal Lotocki deberá permanecer preso por orden de la Justicia, en el marco de una causa en la que había sido condenado a ocho años de prisión por los delitos de estafa y lesiones graves . La medida fue dispuesta este martes por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°28, que resolvió que el cirujano continúe privado de su libertad mientras avanza el proceso judicial.

La condena corresponde a las lesiones graves sufridas por Silvina Luna, Stefanía Xipolitakis, Pamela Sosa y Gabriela Trenchi . Lotocki ya se encuentra detenido en una cárcel por otra causa.

La medida fue dispuesta luego del pedido del fiscal general Sandro Abraldes , quien sostuvo que existe un riesgo concreto de fuga ante la posibilidad de que el médico deba cumplir una pena efectiva. Lotocki ya se encuentra detenido en otra causa, en la que es juzgado por el homicidio de un paciente ocurrido en abril de 2021.

El juez Jorge Romeo consideró que la situación procesal del médico se modificó y que aumentaron los motivos para mantenerlo privado de su libertad. En su resolución, señaló que la multiplicidad de procesos en su contra y sus antecedentes dentro de las causas judiciales constituyen elementos suficientes para sostener la necesidad de la detención.

“En caso de recuperar su libertad y de cara a enfrentarse nuevamente a cumplir una pena de prisión efectiva de envergadura, Aníbal Rubén Lotocki podría evadirse del accionar de la Justicia”, sostuvo el magistrado.

La condena contra Lotocki

Lotocki había sido condenado inicialmente en febrero de 2022 a cuatro años de prisión por las lesiones provocadas a cuatro pacientes durante procedimientos quirúrgicos. Según determinó la Justicia, el médico utilizó un producto de relleno que contenía microesferas de polimetilmetacrilato (PMMA) y no informó adecuadamente a las pacientes sobre los posibles efectos y riesgos de la sustancia.

El tribunal consideró probado que la aplicación del producto les provocó a las víctimas granulomas y queLotocki omitió brindar información que estaba obligado a proporcionar como profesional de la salud.

Tras los recursos presentados por la fiscalía y las querellas, la Sala III de la Cámara de Casación elevó la pena a ocho años al considerar que también había cometido el delito de estafa. Además, aumentó de cinco a diez años la inhabilitación para ejercer la medicina.

En abril de 2025, la Sala II de la Cámara confirmó la condena a ocho años de prisión. La defensa recurrió la decisión y actualmente se encuentra pendiente de resolución un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia.

El fiscal Abraldes había solicitado en agosto que Lotocki fuera detenido para garantizar el eventual cumplimiento de la pena. Entre sus argumentos, señaló que la condena ya no constituye una expectativa sino una pena concreta, mientras que la posibilidad de que el médico deba cumplirla incrementa el riesgo de fuga.

Además, recordó que Lotocki incumplió en tres oportunidades la obligación de informar a la Justicia cuando se ausentaba de su domicilio durante más de 24 horas. Según el fiscal, pese a las advertencias recibidas, posteriormente se mudó a una residencia ubicada fuera de la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires sin autorización judicial.

Para Abraldes, esos antecedentes justificaban la necesidad de ordenar la prisión preventiva para asegurar la futura ejecución de la sentencia.

El juez Romeo coincidió con ese planteo y destacó que la única instancia pendiente en la causa esel recurso de queja ante la Corte Suprema. También tuvo en cuenta que Lotocki enfrenta actualmente otro juicio oral ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°17.’

Lotocki permanecerá detenido mientras continúe a disposición del tribunal que lleva adelante el juicio por el homicidio y, a partir de esta nueva resolución, también quedará alcanzado por la medida dictada en la causa por la que recibió la condena a ocho años de prisión.