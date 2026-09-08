Alertan por la venta de inyecciones "milagrosas" para adelgazar: cuáles son y qué secuelas pueden tener

ANMAT advirtió que también promete combatir el envejecimiento, pero no existe información comprobable sobre su composición. Los síntomas y daños que pueden ocasionar.

La retatrutida es una de las sustancias investigadas para adelgazar que encendieron nuevas alertas por su comercialización ilegal.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) alertó en las últimas horas sobre una situación que preocupa y compromete la salud de las personas. Se trata de la venta ilegal de productos inyectables que se promocionan en internet para adelgazar , aumentar la masa muscular, combatir el envejecimiento o modificar el color de la piel.

La advertencia incluye ahora diez péptidos que se suman a la retatrutida, una sustancia experimental ofrecida como una nueva alternativa para bajar de peso.

Los productos comenzaron a aparecer a la venta en plataformas comerciales, redes sociales y grupos de WhatsApp, pese a que ninguno cuenta con autorización sanitaria en la Argentina. Tampoco existe información comprobable sobre las empresas que los fabrican ni sobre las condiciones en las que fueron preparados.

El riesgo no se limita a que los supuestos beneficios no tengan respaldo. Al tratarse de sustancias que se aplican mediante una inyección, una contaminación o un error en su concentración puede provocar daños graves.

Cuáles son las "peligrosas" inyecciones para adelgazar

La advertencia de la ANMAT detalla cuáles son las inyecciones que no están aprobadas, se desconoce su origen y composición, y su uso parenteral conlleva riesgos graves o letales.

Retatrutide.

BPC-157.

TB-500.

GHK inyectable.

Ipamorelin/CJC-1295.

MOTS-S.

Epitalon.

Semax/Selank.

Melanotan II.

AOD-9604.

DSIP.

La retatrutida ya había sido incluida en una advertencia anterior debido a su comercialización como una de las llamadas inyecciones para adelgazar. El compuesto se encuentra en investigación clínica, pero todavía no fue aprobado como medicamento.

La ANMAT fue contundente al describir la situación: “Se desconocen los datos de sus fabricantes, su composición, las condiciones en las que fueron elaborados y formulados”.

Algunos vendedores presentan los frascos con etiquetas de apariencia farmacéutica, instrucciones de uso e indicaciones sobre las dosis. Ese aspecto no demuestra que el contenido sea auténtico, estéril ni que incluya la sustancia mencionada en el envase.

Tampoco alcanza con que la publicación asegure que el producto fue elaborado en un laboratorio extranjero. Para comercializar un medicamento en la Argentina se necesita una autorización que permita controlar su origen, composición, calidad y trazabilidad.

Qué prometen los inyectables que venden por internet

Los péptidos son cadenas cortas de aminoácidos. Algunos se utilizan en medicamentos autorizados y sometidos a controles, como ocurre con la insulina. Pero esa definición no convierte automáticamente en seguro cualquier producto que se promocione bajo ese nombre.

El BPC-157 y el TB-500 se ofrecen para acelerar la recuperación de lesiones, reducir la inflamación y reparar tejidos. La mayor parte de los estudios disponibles se realizó en animales o en laboratorio, sin evidencia suficiente sobre su eficacia y seguridad en personas.

El GHK inyectable se promociona para estimular la producción de colágeno y mejorar la cicatrización. Las autoridades sanitarias de Estados Unidos advirtieron sobre posibles problemas relacionados con impurezas y respuestas del sistema inmunológico.

En sitios vinculados al fitness también aparecen Ipamorelin y CJC-1295, con promesas de aumentar la masa muscular, mejorar el descanso y favorecer la pérdida de grasa. Entre los posibles efectos adversos se mencionan retención de líquidos, dolores articulares, hormigueos y alteraciones de la glucosa.

El AOD-9604 se presenta directamente como un quemador de grasas. Sin embargo, un ensayo realizado durante 24 semanas con 536 personas no encontró una ventaja frente al placebo en la pérdida de peso.

Otros productos apuntan al mercado del rejuvenecimiento. El Epitalon se ofrece para retrasar el envejecimiento y prolongar la vida, mientras que Semax y Selank aparecen asociados a mejoras en la memoria, la concentración, el estrés y la fatiga mental. Esas promesas no cuentan con respaldo clínico suficiente.

Uno de los casos más llamativos es Melanotan II, conocido como la “droga Barbie”. Se vende para oscurecer la piel sin necesidad de una exposición prolongada al sol. Puede provocar que lunares y otras lesiones pigmentadas cambien de color, lo que dificulta reconocer señales que requieren una consulta médica.

El DSIP, en tanto, se promociona como una solución contra el insomnio. Los estudios sobre sus efectos son limitados y no permiten considerarlo un tratamiento comprobado para los trastornos del sueño.

Por qué una inyección sin control puede ser letal

Un producto de aplicación inyectable debe fabricarse bajo estrictas condiciones de esterilidad. Si contiene bacterias, partículas, sustancias diferentes de las declaradas o una dosis incorrecta, ingresa directamente al organismo y puede causar infecciones, reacciones alérgicas o intoxicaciones.

La ANMAT advirtió que una contaminación podría tener “consecuencias graves y letales”. El organismo entonces recomendó no comprar ni utilizar ninguno de los péptidos incluidos en la alerta. Quienes ya tengan alguno de estos productos pueden comunicarse con ANMAT Responde o con el área de pesquisa para que se investigue su procedencia.