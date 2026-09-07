Trend de los años 80 con Inteligencia Artificial: cómo hacerlo y sumarse al furor de Instagram

El desafío se volvió viral en redes sociales y permite transformar fotografías actuales con una estética inspirada en una de las décadas más reconocibles.

La inolvidable década de los 80 es recreada por un trend hecho con Inteligencia Artificial que se volvió viral en redes sociales.

El trend de los años 80 con Inteligencia Artificial se convirtió en uno de los desafíos que más furor genera en Instagram y otras redes sociales.

La propuesta permite tomar una fotografía actual y transformarla para recrear una apariencia inspirada en aquella década, con sus características modas y estilos.

Para hacerlo, los usuarios pueden recurrir a distintas herramientas de Inteligencia Artificial que generan la imagen retro en pocos pasos y permiten compartir el resultado en las redes.

El fenómeno ganó popularidad a partir de imágenes que muestran a usuarios con peinados voluminosos, hombreras, colores estridentes, maquillaje marcado y prendas características de los años 80. El resultado combina los rasgos de la fotografía original con elementos visuales propios de aquella época, generando imágenes que rápidamente comenzaron a circular en Instagram, TikTok y otras plataformas.

Para quienes quieran sumarse al desafío, el procedimiento es sencillo y no requiere conocimientos avanzados de edición. Solo hace falta contar con una fotografía y utilizar una herramienta capaz de generar imágenes mediante inteligencia artificial.

A continuación, el paso a paso para crear el trend de los años 80 y conseguir una imagen con estética retro.

¿Cómo hacer el trend de los años 80 con inteligencia artificial?

Elegir una foto: seleccioná una imagen clara de la persona que quieras transformar, preferentemente de frente y con buena iluminación.

seleccioná una imagen clara de la persona que quieras transformar, preferentemente de frente y con buena iluminación. Ingresar a una herramienta de IA: utilizá un generador de imágenes que permita cargar una fotografía como referencia.

utilizá un generador de imágenes que permita cargar una fotografía como referencia. Escribir el pedido: indicá que querés recrear a la persona durante la década de 1980, incorporando elementos característicos de la época.

indicá que querés recrear a la persona durante la década de 1980, incorporando elementos característicos de la época. Describir el estilo: podés sumar detalles como ropa con hombreras, colores llamativos, peinados voluminosos, maquillaje ochentoso, luces de neón o una estética similar a las fotografías de aquella época.

podés sumar detalles como ropa con hombreras, colores llamativos, peinados voluminosos, maquillaje ochentoso, luces de neón o una estética similar a las fotografías de aquella época. Generar la imagen: la inteligencia artificial procesará la fotografía y creará una nueva versión con los rasgos de la persona adaptados a la estética de los años 80.

la inteligencia artificial procesará la fotografía y creará una nueva versión con los rasgos de la persona adaptados a la estética de los años 80. Compartir el resultado: una vez obtenida la imagen, muchos usuarios la publican en redes sociales para mostrar la transformación y sumarse al trend.

Los famosos que hicieron su propia versión

El trend de los años 80 con Inteligencia Artificial también conquistó a distintas figuras del espectáculo, que se animaron a transformar sus fotografías para recrear cómo se verían con la estética de aquella década.

Las imágenes rápidamente llamaron la atención en Instagram y otras redes sociales, donde los usuarios compartieron sus propias versiones y multiplicaron el fenómeno.

Cómo era la estética de los años 80 que hoy recrea la Inteligencia Artificial

La década de 1980 quedó marcada por una estética colorida, llamativa y cargada de personalidad. La moda apostaba por prendas amplias, hombreras, colores intensos, estampados y accesorios grandes que buscaban destacar.

Entre las tendencias más características se encontraban los jeans de tiro alto, camperas de cuero, minifaldas, calzas y zapatillas deportivas. También fueron populares los looks inspirados en el rock, el pop y el estilo deportivo, que llevaron la ropa informal a distintos ámbitos.

El cabello también tuvo un papel central: los peinados voluminosos, rulos y flequillos pronunciados fueron algunas de las tendencias más reconocibles. En el maquillaje predominaban las sombras intensas, los delineados marcados y los labios de colores fuertes.

La música, el cine y la televisión terminaron de consolidar esta identidad visual. Figuras como Madonna, Michael Jackson y Cyndi Lauper se convirtieron en referentes de una época que todavía hoy inspira tendencias en las redes sociales.