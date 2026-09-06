El fuego se desató durante la madrugada en el barrio La Esperanza. Bomberos hallaron a la víctima durante las tareas de remoción y la Fiscalía investiga el origen del siniestro.

Tragedia en Añelo: un incendio destruyó una casilla y encontraron un hombre muerto en su interior.

Una profunda conmoción generó en Añelo el incendio de una vivienda ocurrido durante la madrugada de este domingo en el barrio La Esperanza . Las llamas destruyeron por completo una casilla de madera y, una vez controlado el fuego, los bomberos encontraron el cuerpo sin vida de un hombre en el interior.

El siniestro fue advertido minutos después de las 4 de la madrugada , en el sector conocido como El Mirador. Hasta allí se trasladaron efectivos policiales y Bomberos Voluntarios del Cuartel 22, que trabajaron para sofocar las llamas y evitar que el fuego alcanzara las viviendas ubicadas en las inmediaciones.

La construcción era de madera y fue rápidamente consumida por el incendio. Los bomberos concentraron las tareas en controlar el fuego y evitar su propagación hacia otros domicilios. Una vez que la situación estuvo controlada, comenzaron con la remoción de los restos de la vivienda.

Fue durante esa tarea cuando realizaron el hallazgo del cuerpo.

Quién vivía en la casilla

De acuerdo con las primeras averiguaciones realizadas en el lugar, la vivienda era habitada por un hombre de apellido Segura. Personas allegadas aportaron información sobre las horas previas al incendio, que ahora será analizada por los investigadores.

Según informaron los testigos, un grupo de conocidos había permanecido en la casilla hasta aproximadamente las 22 del sábado. Después se retiraron y, varias horas más tarde, se enteraron del incendio.

Al advertir las llamas y ante la preocupación por el hombre que vivía allí, intentaron comunicarse reiteradamente con él a través de su teléfono celular. Sin embargo, no obtuvieron respuesta.

La estructura quedó completamente destruida y no fue hasta después de extinguir las llamas que los rescatistas pudieron revisar el interior. En medio de los restos quemados encontraron a una persona sin vida.

La Fiscalía investiga el origen del incendio

Tras el hallazgo, se inició una investigación para determinar qué ocurrió y establecer las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento. La causa quedó a cargo de la fiscal Galia Borelli, de la Fiscalía Vaca Muerta Sur, quien dispuso las primeras medidas para avanzar en el esclarecimiento del hecho.

En el lugar trabajaron efectivos de Investigaciones, personal del Gabinete Criminalístico y peritos de Bomberos. Los equipos realizaron distintas tareas para preservar la escena, relevar la estructura destruida y buscar elementos que permitan establecer el origen del incendio.

Por el momento, no se informó oficialmente cuál habría sido la causa del fuego. Esa será una de las tareas centrales que deberán determinar las pericias.

Los investigadores deberán establecer dónde comenzó el incendio, cómo se propagó por la construcción y qué ocurrió con el hombre que se encontraba en el interior. También se aguardan los resultados de las medidas ordenadas por la Fiscalía para confirmar oficialmente la identidad de la víctima y aportar información sobre las circunstancias de su muerte.

Mientras avanzan las pericias, los equipos especializados continúan trabajando para reconstruir lo sucedido durante las horas que transcurrieron entre la última vez que los allegados vieron al hombre y el momento en que la casilla comenzó a incendiarse.