Atrapados en un túnel de Nepal: cómo logró sobrevivir un obrero tras quedar 9 días bajo tierra

Sanjay Sah les avisó a sus compañeros del alud en vez de salir corriendo y salvarse. "Era mi responsabilidad salvar a los otros", dijo este viernes.

Un hombre permaneció nueve días atrapado bajo un túnel de la central hidroeléctrica Trishuli 3A en Nepal y recién este viernes pudo ser rescatado. Sorprendió a todos por la práctica ancestral que utilizó para sobrevivir a tantos días bajo tierra.

Los equipos de emergencia lograron rescatar hoy con vida a Sanjay Sah , un capataz mecánico de 30 años que pudo contar la historia tras el colapso se produjo el pasado 26 de agosto, cuando el desprendimiento de un glaciar rompió la resistencia de una represa, arrasando la zona fronteriza del Himalaya con una avalancha de hielo, barro y rocas.

Según publicó Infobae, el capataz alertó al resto de los trabajadores que se encontraban en el lugar. "Cuando ocurrió semejante accidente, no hubiera estado bien que yo corriera" , aseguró Sah a los periodistas presentes tras el rescate y antes de ser trasladado en helicóptero a un hospital en Katmandú. Subrayó: “Mi responsabilidad era salvar a los demás" .

Dijo que les había dicho a todos que salieran corriendo. Estimó que al momento de la tragedia se encontraban entre 40 y 45 personas en la zona. Gracias a su aviso, muchos lograron salir a tiempo, pero él no alcanzó a escapar antes de que el derrumbe sellara por completo la salida del túnel.

A qué recurrió para sobrellevar a semejante oscuridad y asilamiento

Durante los nueve días de confinamiento, en condiciones de total oscuridad y sin noción del paso del tiempo, el operario recurrió a la repetición de una plegaria sagrada de la tradición hinduista para mantener la calma. "¿Qué día es hoy? Yo estaba cantando el maha mantra adentro", confesó tras su liberación.

Trató de aquietar sus pensamientos a través de la meditación y el rezo sagrado del maha mantra, que en sánscrito significa “grande” o “el más importante” mientras que la segunda palabra refiere a “instrumento para pensar” o “herramienta mental”.

Hasta el momento, las autoridades contabilizaron al menos 939 muertos y 3.925 desaparecidos.

Se trata de una invocación a las deidades Vishnu y Krishna que se repite de forma rítmica, ya sea en voz alta o en silencio, como práctica de meditación. De acuerdo con estudios científicos citados en la investigación del caso, la repetición rítmica de estos mantras activa el sistema nervioso parasimpático, que reduce la frecuencia cardíaca, ralentiza la respiración y estabiliza la presión arterial, y disminuye la actividad en las zonas cerebrales asociadas a la rumiación y la ansiedad, funcionando como un soporte cognitivo ante situaciones de estrés extremo.

Un rescate en el "territorio de los milagros"

Junto a Sah, los rescatistas lograron sacar con vida a Kabir Maharjan, un supervisor mecánico de 45 años. El rescate se concretó horas después de que los operarios en el terreno percibieran una señal desde el interior de la estructura.

Arnold Dix, presidente de la Asociación Internacional de Túneles y Espacios Subterráneos (ITA) y asesor remoto de la operación, relató a la agencia AFP el momento clave: "Creen haber recibido una respuesta débil desde el interior que decía 'hunchha', sí o de acuerdo". Para abrirse paso, los equipos debieron perforar entre 50 y 60 metros de escombros compactados. Menos de una hora después de ese contacto, ambos hombres fueron retirados de la cavidad. Dix, de origen australiano, calificó el desenlace como un regreso al "territorio de los milagros", tras “una semana de angustia constante”.

A miracle in Nepal:



Two workers that were trapped in a tunnel and buried by debris for 9 days were just pulled out alive after the catastrophic flood. pic.twitter.com/nRbxp0Uqzf — Power to the People (@ProudSocialist) September 4, 2026

Por su parte, el ministro de Energía de Nepal, Biraj Bhakta Shrestha, celebró el éxito de la maniobra a través de un comunicado oficial: "¡Mientras haya aliento, hay esperanza!". Ambos sobrevivientes fueron trasladados a un hospital de Katmandú, donde el Ministerio de Energía confirmó que se encuentran en estado estable.

La noticia fue recibida con profunda emoción por los allegados de los trabajadores. “Es un milagro. Estoy muy feliz. Me enteré de que estaba vivo por las redes sociales y no podía creerlo”, expresó Lakshmi Naini, cuñada de Maharjan, a las afueras del centro médico. Amir Maharjan, hermano del supervisor, coincidió al manifestar: "Estoy muy feliz, me siento más liviano".

Emergencia en la región

Sah y Maharjan son, hasta el momento, los únicos operarios rescatados con vida de los túneles afectados por el alud del 26 de agosto, originado por el colapso de glaciares y rocas en una montaña de la frontera entre China y Nepal. El canciller nepalés, Shisir Khanal, describió el fenómeno como un "tsunami himalayo" que destruyó caminos, puentes y represas.

La búsqueda de sobrevivientes continúa bajo tierra. Las autoridades estiman que al menos 900 trabajadores permanecen atrapados en túneles vinculados a seis proyectos hidroeléctricos a lo largo del río Trishuli. En las tareas de rescate colaboran efectivos del Ejército de Nepal junto a especialistas de India, China y Corea del Sur, quienes se enfrentan a la dificultad de remover escombros altamente compactados.

A nivel general, la catástrofe ha dejado un saldo provisorio de más de 1.300 víctimas fatales. La autoridad de gestión de desastres de Nepal ha recuperado 1.287 cuerpos y reporta 5.083 personas desaparecidas. En tanto, los medios estatales de China informaron de 21 fallecidos y 541 desaparecidos en su territorio, elevando el balance conjunto a 1.308 muertos y 5.624 desaparecidos, entre los que se cuentan más de 800 ciudadanos extranjeros de al menos 34 nacionalidades.