Una concejala informó que Parques Nacionales instalará sensores para poder dar aviso. Y que ahora queda diseñar un protocolo para vaciar el pueblo.

Impulsan un plan para evacuar El Chaltén en 45 minutos, ante el riesgo de una catástrofe como la de Nepal.

El Chaltén avanza con un plan para instalar sensores de alerta temprana que permitan anticipar una eventual inundación como la ocurrida recientemente en Nepal , ante el riesgo de un desprendimiento de un glaciar que haría desbordar el lago y el río Fitz Roy inundando la villa turística cordillerana de Santa Cruz .

La concejala Elisabeth Romanelli explicó en una entrevista con América TV que el sistema podría dar entre 45 minutos y una hora de margen para evacuar el ejido urbano antes de que llegara el agua.

Además, pidió a la Provincia y al Municipio que avancen con los protocolos necesarios para que todo esté definido antes de la próxima temporada de verano, cuando llega un aluvión de turistas a la “capital nacional del trekking” .

En ese sentido, el Concejo Deliberante de la villa cordillerana aprobó recientemente una resolución presentada por Romanelli, que exige la elaboración urgente de un plan integral de evacuación y contingencia ante el riesgo de que una ladera del cerro Solo se desprenda sobre la Laguna Torre y genere un aluvión hacia la localidad.

Sensores para ganar tiempo crucial

"Parques Nacionales está muy involucrado en el tema, junto con la Asociación de Amigos del Parque, en colocar unos sensores de alerta temprana para que nos den una posibilidad de 45 minutos a una hora de tiempo", detalló Romanelli, en diálogo con el periodista Luis Novaresio.

Ese margen, explicó, sería el que tendría el pueblo para organizar el ejido urbano y poner en marcha los protocolos de evacuación en caso de una alerta.

La concejala aseguró que la idea de disponibilidad e instalación de los dispositivos está avanzada, pero remarcó que la etapa final del plan todavía no está cerrada.

"Estamos ahora pidiéndole a la provincia y al municipio que empiecen con estos protocolos de evacuación, que es lo que nos estaría faltando", aseguró.

La funcionaria pidió que esa etapá se acelere para llegar con el sistema listo antes de que comience la temporada de verano, cuando se triplica la cantidad de gente en la localida, para que tanto vecinos como visitantes sepan cómo actuar ante una eventual alerta.

¿Lo de El Chaltén es como Nepal?

Consultada sobre si El Chaltén corre un riesgo similar al de Nepal, Romanelli aclaró que lo que está sucediendo en Santa Cruz es un fenómeno parecido, pero no idéntico.

"Si bien estamos hablando de una ola que arrastra material, agua, tronco y todo lo que pasa en el camino, no (sería) de la misma magnitud", aclaró.

Mientras que en Nepal un glaciar cayó en gran parte de su masa sobre un río ya existente desde más de 5.000 metros de altura, en la Patagonia el fenómeno que se monitorea es “un glof, que es un material de morena glaciaria que ocupa el lugar de un lago glaciario", detalló.

Se trata, según describió, de una ladera de montaña que antes estaba sostenida por hielo y que, al retroceder el glaciar, queda sin sostén y puede desplomarse sobre la laguna glaciaria, generando una ola.

El riesgo de quedar aislados

Si bien la magnitud del fenómeno no sería de las proporciones del de Nepal, en el mejor de los escenarios posibles, El Chaltén sufriría una complicación grave.

El río Fitz Roy, que corre al lado del pueblo, sería el curso afectado, y el propio puente de acceso a la localidad está construido sobre ese río.

"Así que de base, (con una inundación) nos quedaríamos sin conexión con el resto de la provincia", advirtió.

El puente de acceso a El Chaltén pasa sobre el ruido que virtualmente se desbordaría, porque la localidad cordillerana quearía aislada.

El fenómeno viene siendo estudiado desde hace tiempo por investigadores de UBA-CONICET, que según Romanelli, incluso ya hicieron varias simulaciones.

La legisladora reconoció que la catástrofe de Nepal, un hecho lamentable, ayudó a visibilizar la situación y cambiar la percepción del problema.

"Estamos hablando de algo que la mayoría de la población, inclusive el gobierno provincial, porque lo tengo que decir, descreía que esto pudiera ocurrir", afirmó.

Las últimas mediciones

Ese escepticismo, a su entender, igualmente ya había empezado a cambiar con las últimas mediciones de UBA-CONICET, que arrojaron resultados más alarmantes vinculados a consecuencias “del cambio climático, los ríos atmosféricos y el exceso de lluvia”.

"El movimiento de esa ladera en el último año fue el mismo que los últimos siete. Entonces vemos que este fenómeno está acelerándose", explicó la concejala.

Aluvión de turistas

El Chaltén tiene una población estable, pero ese número se modifica drásticamente en temporada turística.

"Tenemos 3.000 habitantes, pero en temporada turística estamos rondando los 10.000", detalló Romanelli.

La concejala cerró la entrevista con un mensaje para quienes planean viajar a la localidad: "No dejen de visitar el Chaltén, que es bellísimo. Pero el municipio y la provincia tienen que comenzar de manera urgente con estos protocolos", insistió en el cierre.