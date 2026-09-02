Retrocedió con el auto y atropelló a una mujer sobre la senda peatonal: qué determinó la Justicia

El fallo consideró que la víctima estaba ubicada en el lugar habilitado para cruzar. La aseguradora y el conductor argumentaron que la mujer pasó “distraída”.

El vehículo realizó una maniobra de marcha atrás del vehículo y embistió a la mujer. (Archivo)

La Cámara de Apelaciones 1 confirmó la responsabilidad de un conductor que atropelló a una mujer mientras realizaba una maniobra de marcha atrás sobre una senda peatonal de Neuquén capital. La víctima sufrió graves lesiones que requirieron atención médica y rehabilitación.

La resolución fue dictada por la Sala II integrada por Gabriel Ciucci y Juan Manuel Menestrina , que rechazó el planteo presentado por el conductor y la compañía de seguros. Ambos sostenían que la mujer había cruzado de manera distraída y que no estaba probado que el conductor hubiera cometido una infracción.

Hubo dos elementos que fueron determinantes para el tribunal: el lugar en el que ocurrió el impacto y el movimiento que realizaba el vehículo al momento del incidente.

“Una es que embiste al peatón sobre la senda peatonal y la otra es que lo hace con su parte trasera, al retroceder marcha atrás”, señaló la resolución. Además, agregó que la maniobra exigía un especial deber de cuidado debido a la cercanía del vehículo con la senda peatonal.

El conductor argumentó que la mujer caminó por fuera de la senda peatonal y de forma "distraída".

El conductor retrocedió hasta impactar a la mujer

El accidente sucedió cuando la mujer cruzaba una esquina y un Chevrolet Cruze que estaba detenido comenzó a retroceder. El vehículo golpeó a la mujer con su parte trasera y le provocó lesiones en distintas partes del cuerpo. Las heridas requirieron atención médica y rehabilitación.

Durante el juicio, el automovilista argumentó que la víctima había cruzado fuera de la senda peatonal y de forma “desatenta”, es decir sin prestar la debida atención al camino. Sin embargo, el croquis realizado después del accidente la ubicó sobre el sector habilitado para el cruce y la pericia accidentológica coincidió con esa reconstrucción.

El vehículo estaba detenido cerca de la senda peatonal cuando sucedió el accidente. Sebastián Fariña Petersen

La pericia ubicó a la víctima sobre la senda peatonal

En primera instancia, el juez civil Javier Alarcón rechazó la defensa del conductor y consideró que no se había probado ninguna conducta de la mujer que permitiera apartar la responsabilidad de conductor.

“Conforme ya expliqué, la parte demandada no acreditó ningún eximente de responsabilidad, por lo que sus defensas no son más que meras hipótesis”, explicó Alarcón.

Al revisar el fallo, la Cámara volvió a poner el foco en la senda peatonal. La pericia determinó que el Chevrolet se encontraba detenido a pocos metros del cruce y retrocedió hasta impactar con su parte posterior a la mujer que pasaba por detrás.

La pericia accidentológica ubicó a la víctima sobre la senda peatonal.

Los jueces confirmaron la responsabilidad de conductor

Los jueces concluyeron que esa maniobra exigía una precaución especial. El conductor debía comprobar que podía retroceder sin poner en riesgo a quienes atravesaban la calle y en este caso, la víctima se encontraba precisamente sobre el espacio reservado para el cruce.

La Cámara sostuvo que el vehículo realizó una “maniobra antirreglamentaria, al retroceder sin asegurarse que sobre la senda peatonal no hubiera algún peatón”, lo que derivó en el incidente. Por eso, el argumento de que la mujer habría actuado de manera distraída no alcanzó para modificar la responsabilidad establecida en primera instancia.