Allanamientos por un ataque a tiros en barrio Confluencia: diez demorados y armas secuestradas

Este martes se realizaron tres diligencias en los barrios Sapere y Confluencia. Dos personas quedaron supeditadas a la causa de abuso de armas.

El despliegue se llevó a cabo con la intervención de la DESPO que demoró a diez personas en el marco de una investigación por abuso de armas.

Tres viviendas de los barrios Confluencia y Sapere fueron allanadas este martes en el marco de una investigación por el ataque a tiros contra una vivienda a mediados de agosto. En términos generales, los resultados fueron positivos porque permitieron el secuestro de armas y demora de personas vinculadas a los hechos.

El comisario Walter Seguel, titular de la Comisaría 19 , explicó en diálogo con LU5 que los procedimientos fueron realizados de manera conjunta por efectivos de esa dependencia y la Brigada de Investigaciones Zona Este, a requerimiento del Ministerio Público Fiscal.

Los allanamientos se concretaron en dos viviendas del barrio Confluencia y una tercera ubicada en Sapere. Durante los procedimientos fueron demoradas diez personas . De ese grupo, dos quedaron supeditadas a la investigación por el presunto delito de abuso de armas.

Ataque a tiros en Confluencia

De acuerdo con la información aportada por Seguel, el origen del episodio habría sido un inconveniente ocurrido en una confitería. Allí el hermano de la denunciante y uno de los presuntos autores se habrían agredido. Luego de ese enfrentamiento, durante la misma noche, varias personas se habrían presentado frente al domicilio de la mujer y efectuado disparos contra la vivienda.

La investigación se inició a partir de la denuncia presentada directamente por la damnificada ante la Fiscalía de Actuación Genérica por aquel hecho ocurrido durante la segunda mitad de agosto.

A partir de las primeras diligencias, con tareas de campo, testimonios y relevamientos de cámaras, los investigadores lograron establecer tres domicilios donde podrían encontrarse personas presuntamente vinculadas con el hecho.

Los investigadores trabajan ahora en la reconstrucción de la secuencia y en la incorporación de elementos que permitan determinar quiénes participaron del ataque y cuál fue la mecánica del hecho. De esta manera, las pericias podrían derivar en la imputación con la correspondiente formulación de cargos y medidas cautelares.

Allanamientos y secuestro de armas

Como resultado de los procedimientos, la Policía secuestró dos vehículos, armas de fuego, un rifle y un arma de aire comprimido.

Además de las armas y los vehículos, durante los procedimientos se encontraron sustancias que llevaron a solicitar la intervención del área de Antinarcóticos de la Policía, para establecer su naturaleza y eventual vinculación con otro delito.

Los operativos demandaron un importante despliegue policial que fue captada por el móvil de LU5. Uno de los procedimientos se desarrolló en inmediaciones de Carmen de Patagones y Picunches, donde se registró una fuerte presencia de efectivos y personal especializado. También fue necesario interrumpir el tránsito en calle Islas Malvinas mientras se desarrollaban las diligencias hasta que se volvió a restablecer luego de la partida de la DESPO.

Desde la Policía indicaron que los allanamientos forman parte de una etapa de investigación que todavía continúa y que resta completar distintas pericias y diligencias para terminar de establecer los pormenores del ataque denunciado.

Cuatro allanamientos por robo terminó con el secuestro de drogas, un arma y municiones

Una investigación por un robo derivó en cuatro allanamientos en simultáneo en diferentes barrios de Neuquén capital que terminaron con resultados positivos. En una vivienda, los efectivos secuestraron celulares, 126 gramos de cannabis sativa y en otro domicilio se secuestró un arma de fuego, municiones y cargadores.

Las diligencias fueron realizadas por el personal de las Oficinas de Investigaciones Periferia I y II, con intervención de la Fiscalía de Robos y Hurtos. Las tareas de investigación identificaron a cuatro domicilios y se llevaron adelante los allanamientos de forma simultánea durante la tarde del viernes 28 de agosto.

Uno de los resultados más relevantes tuvo lugar en el barrio Loteo Social II, donde los efectivos encontraron un arma de fuego calibre 9 milímetros, cargadores y numerosas municiones del mismo calibre. En ese domicilio también fueron secuestraron electrodomésticos.

Los procedimientos culminaron con dos personas demoradas.

Como parte de las diligencias, dos personas mayores de edad fueron demoradas por su presunta vinculación con el delito investigado. Los operativos permitieron reunir una importante cantidad de elementos probatorios que serán incorporados a la investigación por robo, establecer responsabilidades en el ilícito y la vinculación con las personas demoradas y recuperar los elementos denunciados como robados.