Susto y disparos de escopeta a la madrugada en pleno centro de Neuquén: qué pasó

El violento hecho se registró este lunes por la madrugada. La Policía informó sobre un presunto robo de bicicletas con "modus operandi descuidista”.

Fuertes detonaciones despertaron y asustaron a vecinos del centro de Neuquén durante la madrugada de este lunes. Con el correr de las horas se conoció que los disparos habían sido realizadas durante un procedimiento policial que se desplegó cerca de un edificio.

De acuerdo a la información oficial el episodio ocurrió alrededor de las 2:30 de la madrugada, sobre calle Belgrano al 650. Según explicó en declaraciones radiales Marcos Mazzone, coordinador operativo de la Policía de Neuquén , personal del Comando recibió un aviso del Centro de Operaciones Policiales sobre la presencia de un vehículo del que habían descendido varios sujetos, aparentemente provenientes de un edificio.

Los hombres llevaban capuchas, guantes y ropa oscura , una descripción que llamó la atención del personal policial. Ante esas características, efectivos de la Comisaría Primera se dirigieron hasta el lugar para identificarlos.

Disparos en pleno centro neuquino

Al llegar, Mazzone indicó que los policías lograron aprehender a dos hombres que se movilizaban en bicicletas que habían sido sustraídas. En ese marco, agregó que utilizaron una escopeta.

Mazzone aclaró que los sospechosos no tenían armas de fuego. El efectivo que intervino utilizó la escopeta porque, según explicó el coordinador operativo, todavía no contaban con la pistola Taser en esa dependencia.

"Querian agredirlos al personal y tuvo que usar el dispositivo disuasorio, no tenía la taser, personal de comisaria todavia no", detalló el comisario.

En un video que circuló en redes sociales, se observó cómo un efectivo que mientras sostenía su escopeta se apoyaba sobre un hombre que yacía boca abajo en el piso.

El auto ya no estaba

De acuerdo con la información aportada por la Policía, los sospechosos habrían llegado hasta el sector a bordo de un Renault Clio y habrían aprovechado un descuido para ingresar al edificio.

Mazzone remarcó que la hipótesis acerca del robo es que se trató de un modus operandi de tipo “descuidista”: aprovechar una oportunidad o una falla en las medidas de seguridad del inmueble para ingresar y sustraer elementos.

Los dos hombres aprehendidos cuentan con antecedentes por delitos contra la propiedad, según precisó.

Las cámaras ayudaron a detectar un intento de robo

Dos personas fueron demoradas durante la tarde del domingo, luego de que efectivos de la División Centro de Monitoreo Urbano detectaran, mediante las cámaras de seguridad, una situación sospechosa en inmediaciones de una vivienda.

El hecho fue advertido cuando los domos de calles Borlenghi y Manuel Suárez, registraron a un hombre saltando el portón de ingreso de un domicilio y, minutos después, saliendo del lugar de la misma manera, presuntamente con elementos sustraídos.

De inmediato se dio aviso al personal de calle, que logró ubicar a una pareja con características coincidentes con las aportadas. Ambos trasladaban una bolsa que contenía distintos elementos, los cuales fueron posteriormente reconocidos por el propietario de la vivienda.

Asimismo, durante la verificación del domicilio se constataron daños en uno de sus accesos. Por disposición de la autoridad judicial interviniente, las personas fueron demoradas en la Comisaría Primera y los elementos recuperados fueron restituidos a su propietario.