¿Escuelas primarias de ocho horas? El ambicioso proyecto que buscan impulsar para Neuquén

La iniciativa busca implementar un plan que permita sumar más horas de clase en los establecimientos que estén en condiciones y lo propuso un diputado aliado.

El diputado neuquino Francisco Lepore , del bloque Avanzar, aliado al oficialismo provincial, presentó un ambicioso proyecto que plantea la creación del Plan Provincial “Más Escuela” , una iniciativa que busca llegar de manera progresiva a una escolaridad primaria de 8 horas diarias .

El proyecto que tiene el número 18563 ingresó por Mesa de Entradas de la Legislatura el lunes pasado y propone un proceso de implementación gradual, que comenzaría con un diagnóstico de las condiciones actuales de las escuelas antes de avanzar con la incorporación de nuevas horas de clase.

De acuerdo con la iniciativa, todo comenzaría con un relevamiento de la situación de las escuelas primarias de Neuquén para verificar su posibilidad o no de esta ampliación horaria .

Para ello, el legislador pretende analizar la infraestructura disponible, el servicio de alimentación escolar, los recursos humanos, la matrícula y las trayectorias educativas de los estudiantes.

El objetivo será determinar cuáles son las condiciones de cada establecimiento y qué necesidades deberían atenderse antes de avanzar hacia una jornada escolar más extensa.

A partir de ese diagnóstico, el proyecto establece que se deberá diseñar una estrategia de implementación progresiva y elaborar los presupuestos educativos y edilicios necesarios.

La ampliación de la jornada escolar, de acuerdo con la propuesta, no se plantea como una medida uniforme que se aplique de manera inmediata en todas las escuelas, sino a partir de un proceso de planificación que tenga en cuenta las diferentes realidades existentes dentro de la provincia.

Neuquén cuenta con establecimientos ubicados en ciudades de gran crecimiento demográfico, pero también con escuelas rurales y de zonas alejadas, con necesidades y características particulares. Por eso, el proyecto propone que la planificación se realice sobre la base de información específica del sistema educativo provincial.

De la jornada simple a la completa

La iniciativa establece tres modalidades de jornada escolar. La primera es la jornada simple, la actual, que comprende cuatro horas diarias de clases. La segunda es la jornada extendida, que contempla entre cinco y siete horas diarias. Finalmente, la jornada completa alcanza las ocho horas.

El proyecto propone avanzar en una segunda instancia con la incorporación de horas adicionales en aquellos establecimientos que estén en condiciones de implementar una jornada extendida.

En paralelo, se prevé la adecuación y construcción de infraestructura para permitir que más escuelas puedan avanzar hacia jornadas más extensas.

Anahi Cárdena

El objetivo final del Plan Provincial “Más Escuela” será implementar la jornada completa en las escuelas primarias de Neuquén, aunque el proyecto plantea que ese proceso deberá desarrollarse de manera progresiva y en función de las condiciones de cada establecimiento.

La autoridad de aplicación será el Ministerio de Educación, en coordinación con el Consejo Provincial de Educación (CPE).

Uno de los puntos centrales de la iniciativa es que la ampliación de las horas de clase requerirá un análisis previo de las condiciones materiales y humanas de cada escuela.

Por eso, el diagnóstico inicial deberá incluir la situación de la infraestructura escolar. La extensión de la jornada puede implicar la necesidad de contar con más espacios para desarrollar actividades, aulas adecuadas y sectores que permitan organizar la permanencia de los estudiantes durante más horas.

También deberá analizarse el servicio de alimentación escolar. La ampliación de la jornada supone que una mayor cantidad de estudiantes podría permanecer durante más tiempo dentro de los establecimientos, por lo que será necesario evaluar las condiciones de cada escuela para brindar ese servicio.

Los recursos humanos son otro de los aspectos incluidos dentro del relevamiento. La implementación de más horas de clase requerirá definir cómo se organizarán las jornadas laborales y las actividades educativas dentro de los establecimientos.

Anahi Cárdena

Según datos de Información y Estadística Educativa 2025 del Ministerio de Educación provincial citados en la iniciativa, el 83,12% de la matrícula primaria neuquina asiste a establecimientos públicos.

El legislador sostiene que ese dato refleja la importancia del sistema estatal en el acceso a la educación, la permanencia de los estudiantes y el desarrollo de las trayectorias escolares.

La propuesta también toma como antecedente la Ley Nacional de Educación N° 26.206, que establece la ampliación progresiva de la jornada escolar.

A su vez, menciona las experiencias de jornada extendida o completa que ya funcionan en algunas escuelas rurales de la provincia.

Otro de los argumentos está vinculado con los cambios que se produjeron en la organización de las familias y en las tareas de cuidado, especialmente a partir de la mayor participación de las mujeres en el mercado laboral.

En ese contexto, el proyecto plantea la necesidad de analizar cómo una mayor permanencia de los estudiantes en la escuela podría contribuir al fortalecimiento de las trayectorias educativas.