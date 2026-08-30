Rolando Figueroa destacó que la producción de Vaca Muerta "permite ser el sostén de la Argentina"

El gobernador de Neuquén brindó un discurso en el 7° Congreso Industrial del Consenso Nacional del Trabajo y la Producción y destacó a Vaca Muerta y su desarrollo productivo.

Rolando Figueroa , gobernador de la provincia de Neuquén , destacó la posibilidad de la radicación de empresas y el crecimiento de parque industriales en la provincia para generar la "Argentina que todos necesitamos". " Queremos maximizar la renta petrolera para transformarla en industria, turismo y producción", remarcó.

Así lo indicó Rolo Figueroa en el 7° Congreso Industrial del Consenso Nacional del Trabajo y la Producción, que se desarrolló del 25 al 27 de agosto en La Rural, como parte de la Expo Industrias y Servicios 2026 y anunció que "tenemos varios parques industriales en marcha, uno de ellos es en Añelo”.

Según comentó, el intendente de la localidad, Fernando Banderet , "viene trabajando hace mucho tiempo. Ahora lo va a ampliar, va a tener más potestades para poder trabajar y ampliar la posibilidad de radicación de industrias en la localidad".

A su vez, Figueroa reveló que se encuentran trabajando en Neuquén, en Plaza Huincul "donde estamos ya produciendo los primeros caños que van a abastecer a toda la industria petrolera" y también esto incentiva a la gente de la Zona Franca de Zapala, al parque industrial de la localidad, en Chos Malal, en Rincón de los Sauces.

Figueroa destacó que en Neuquén "estamos produciendo de manera industrial el gas y petróleo"

"Neuquén tiene que aprender en esta etapa de otros parques industriales que se han desarrollado de manera exitosa", consideró el gobernador. Recordó que en la ciudad de Neuquén se está llevando adelante "un programa que se llama Invierta Capital, donde hay un parque industrial que los lotes se han vendido en menos de un mes".

Por otra parte, hizo referencia al plan municipal que se presentó el mes pasado junto al intendente Gaido y sumó que también se va a realizar en Añelo: "Hay liberación de contribuciones, liberación de tasas municipales y, si se presenta de acuerdo al Invierta en Neuquén, cero Ingresos Brutos y cero Impuesto Inmobiliario".

"Es muy importante apuntalar a Añelo, que ha sido pionera en todo el desarrollo del primer clúster de producción importante en Neuquén", dijo y añadió: "Ahora va a crecer Rincón de los Sauces, y después van a crecer también Cutral Co y Plaza Huincul, con el desarrollo del GNL".

El mandatario destacó que en Neuquén "estamos produciendo de manera industrial el gas y petróleo". "No es como antes que era el método convencional: un pozo y fluía. Ahora es todos los días fracturar, producir y ser más eficientes para generar lo que hoy está generando Neuquén", indicó.

"Vaca Muerta permite ser el sostén de Argentina"

En otro pasaje de su discurso, Figueroa remarcó que la producción neuquina, a partir de Vaca Muerta, permite "por un lado, ser el sostén de la Argentina con la generación de divisas, y por otro, la oportunidad de que la Argentina pueda crecer y mostrarse de otra manera".

"Pudimos arrancar primero en el sector hidrocarburífero porque el ecosistema estaba medianamente armado", señaló el mandatario. En este sentido, consideró que "si bien estamos viviendo una etapa de no convencional, estamos ya trabajando en la etapa de producir gas natural licuado para poder venderlo en barco desde el puerto de Río Negro". "También estamos trabajando mucho para desarrollar la industria, porque consideramos que es importante agregar valor en la provincia", manifestó.

"Es la Argentina profunda que hay que mostrar, la Argentina que se esfuerza y trabaja", aseguró Figueroa y expresó: "Generalmente se ve muy lejos del Obelisco el desarrollo genuino de la Argentina”. Al finalizar, invitó a los empresarios "a que puedan participar y hacer grande nuestra provincia. Estamos seguros que de la mano de eso vamos a hacer grande a la Argentina".