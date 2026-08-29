Más de mil kilómetros de rutas para Neuquén: Figueroa firmará convenios en Estados Unidos

El gobernador anticipó que sellará los acuerdos con las principales operadoras de Vaca Muerta en Houston.

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa , anunció este viernes que la próxima semana firmará en Houston, Estados Unidos, un convenio de financiamiento con las principales empresas operadoras de Vaca Muerta . El acuerdo permitirá prefinanciar obras viales estratégicas y apunta a que, antes de fin de año, estén en construcción alrededor de 1.000 kilómetros de nuevas rutas en la provincia.

La noticia se conoció durante la presentación del Reporte de Economía y Desarrollo 2026 , que tuvo lugar en Chos Malal . En ese contexto, el mandatario provincial repasó las principales obras y proyectos vinculados con la producción, la infraestructura, el turismo y el desarrollo económico de Neuquén.

El convenio será rubricado con algunas de las compañías más importantes que desarrollan actividades en la formación no convencional. Del acuerdo participarán YPF, Chevron, Pampa Energía, Pan American Energy, Phoenix Global Resources, Pluspetrol, Shell, Total Austral, Vista Energy, Geopark y Harbour Energy.

La iniciativa establece un esquema mediante el cual las operadoras de Vaca Muerta prefinanciarán distintas obras viales consideradas fundamentales para acompañar el crecimiento de la actividad hidrocarburífera y mejorar la conectividad en el territorio neuquino.

Qué rutas de Neuquén serán alcanzadas por las obras

Entre las primeras obras previstas se encuentra la pavimentación de la Ruta Provincial 8, en el tramo comprendido entre el empalme con la Ruta Provincial 6 y el sector conocido como “Camino de Tortuga”.

Estos trabajos complementarán las obras que actualmente se ejecutan sobre la Ruta Provincial 6, en la zona de Rincón de los Sauces. La nueva infraestructura permitirá generar una alternativa vial para el tránsito relacionado con la industria hidrocarburífera y evitar el paso por Añelo.

El esquema también contempla la pavimentación y repavimentación de la Ruta Provincial 51, entre las rutas 8 y 17, además de la repavimentación de la Ruta Provincial 8, en el tramo que conecta las rutas 51 y 7.

A su vez, se realizarán trabajos sobre la Ruta Provincial 7, desde el límite con Río Negro hasta el empalme con la Ruta Provincial 8. En conjunto, las intervenciones permitirán fortalecer corredores estratégicos para la producción, mejorar la seguridad vial y acompañar el aumento sostenido del tránsito pesado generado por Vaca Muerta.

Para Figueroa, el convenio representa un cambio en la manera de encarar la infraestructura provincial, al vincular directamente la expansión de la actividad hidrocarburífera con las obras que necesita Neuquén.

“El progreso no espera; si no sabemos que tenemos que transformar Neuquén hoy, nos va a llegar el mañana y va a estar todo igual”, afirmó el gobernador durante la actividad desarrollada en Chos Malal.

Villa del Nahueve será inaugurada en octubre

Durante la presentación, Figueroa también confirmó que la represa multipropósito Villa del Nahueve será inaugurada en octubre. La obra permitirá ampliar la disponibilidad de agua y potenciar las posibilidades productivas del norte neuquino.

“Hace 20 años que no se inaugura una represa en nuestro país”, recordó Figueroa al destacar la importancia del proyecto para la provincia y la región.

En esta línea, el mandatario planteó como objetivo duplicar la superficie bajo riego en el Corredor del Viento y avanzar con el desarrollo de nuevas áreas productivas vinculadas al crecimiento de Vaca Muerta.

El gobernador también puso el foco en la infraestructura destinada al turismo. En ese sentido, destacó la construcción de centros de convenciones en San Martín de los Andes, Chos Malal y Villa Pehuenia, como parte de una estrategia destinada a ampliar la actividad turística y generar nuevas inversiones hoteleras.

“Tenemos que fomentar el turismo y las inversiones hoteleras”, sostuvo. Además, remarcó la necesidad de dotar a los municipios de herramientas que les permitan crear condiciones favorables para atraer capitales privados.

El proyecto para producir y exportar truchas

En materia productiva, Figueroa anunció el objetivo de consolidar en Piedra del Águila un hub productor de truchas con capacidad para exportar alrededor de 10.000 toneladas.

Según explicó, más de 600 habitantes de esa localidad trabajan actualmente en la actividad. El proyecto también contempla la construcción de una planta faenadora en Junín de los Andes, destinada a fortalecer la cadena de producción y ampliar la capacidad exportadora.

“Hay que trabajar todos los días para generar el Neuquén que viene. Esa transformación ya comenzó”, recalcó el gobernador al finalizar su exposición.