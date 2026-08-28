Se fisuró un caño de Avenida Mosconi: los ocho barrios afectados por la falta de agua

La rotura ocurrió sobre calle Planas entre Chaneton e Intendente Mango. El Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) trabaja en su reparación.

A primera hora de la mañana de este viernes, una cañería de distribución de agua potable sufrió una fisura y, debido a su reparación, hay ocho barrios de la ciudad de Neuquén afectados por la falta de agua.

El hecho ocurrió en un caño ubicado en la zona de Avenida Mosconi, sobre calle Planas entre Chaneton e Intendente Mango.

Según informó el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS), personal operativo avanza con las tareas de reparación, para lo cual fue necesario paralizar el sistema de bombeo Leguizamón, ubicado sobre el río Limay y manipular válvulas que puedan generar que la cañería quede sin agua.

Por esta razón, los barrios Área Centro Sur, Área Centro Este, Barrio Nuevo, Villa María, Río Grande, Don Bosco, Belgrano y Limay tendrán el suministro afectado hasta tanto culmine la reparación.

El organismo provincial informó, en un comunicado, que se estima que las tareas culminarán en horas de la tarde.

"Se solicita a los vecinos del sector extremar los cuidados del agua, priorizándola solo para higiene y consumo. Ante cualquier consulta, los vecinos pueden comunicarse al 0800-2224827 las 24 hs del día", solicitaron.