La nueva Avenida Mosconi, desde el aire: el tramo de 200 metros que estará habilitado en los próximos días

La obra de la Avenida Mosconi continúa con avances a buen ritmo. Alejandro Nicola detalló los principales trabajos que se están ejecutando en distintos tramos.

La obra de la Avenida Mosconi continúa con avances a buen ritmo.

La obra de la Avenida Mosconi continúa con avances a buen ritmo. En los próximos días quedará habilitado al tránsito un nuevo tramo de 200 metros, desde Gatica hacia Láinez. Además, los trabajos presentan un importante avance en la instalación del alumbrado público.

El secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, destacó que la obra avanza a buen ritmo y detalló los principales trabajos que se están ejecutando en distintos tramos.

En relación con la red de alumbrado público, señaló que “hay avances muy significativos”. En este sentido, explicó que en el tramo comprendido entre Gatica y Linares ya pueden observarse varias cuadras con las columnas de alumbrado montadas y sus respectivas luminarias.

“En este momento se está realizando el cableado subterráneo y el armado de los tableros que permitirán controlar el encendido de todas las luminarias”, precisó.

Nicola también informó que en distintos sectores se continúa con la terminación del cantero central, donde se instala la red de cañerías que permitirá, a futuro, la incorporación de la media tensión de 33 KV y la fibra óptica.

El funcionario indicó que la ejecución de los semáforos presenta un mayor grado de avance en el tramo comprendido entre Gatica y Láinez.

“Seguramente en los próximos días quedarán habilitados al tránsito los primeros 200 metros de ese tramo y luego avanzaremos hasta Láinez”, adelantó.

En tanto, en el sector ubicado entre Linares y Leales, comentó que “se trabaja en la recuperación del movimiento de suelo, que se vio afectado por las lluvias, con el objetivo de comenzar posteriormente con la pavimentación de ese tramo”.

Respecto de la obra del viaducto, el funcionario explicó que ya se completó el 100% de los pilotes y que comenzaron los trabajos de hormigonado de los cabezales.

“Cada cabezal unifica seis pilotes y, sobre ellos, nacen tres columnas que son las que soportan los dinteles que posteriormente le darán forma al puente”, detalló.

Por último, destacó el ritmo de ejecución de los trabajos y señaló que se están duplicando las cuadrillas encargadas de construir las columnas para reducir los tiempos de obra.