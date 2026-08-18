La Municipalidad retiró cerca de nueve toneladas de residuos de una vivienda en el barrio Confluencia.

La Municipalidad de Neuquén llevó adelante un operativo de limpieza en una vivienda del barrio Confluencia , donde retiró entre ocho y nueve toneladas de residuos acumulados durante años, en el marco de una política municipal de contención y asistencia que se implementa de manera gratuita y se repite varias veces al año en distintos sectores de la ciudad.

El subsecretario de Limpieza Urbana, Cristian Haspert, explicó que el procedimiento se inició luego de que la propietaria del inmueble, ubicado sobre calle Tronador al 800 aproximadamente, se comunicara con la comisión vecinal del barrio, que posteriormente dio aviso al municipio.

“Recibimos el llamado el sábado por la mañana y hoy el lugar quedó totalmente limpio después de muchos años”, señaló Haspert, quien detalló que participaron alrededor de diez trabajadores y trabajadoras municipales, además de retroexcavadoras, camiones y cajas viales de gran capacidad.

El funcionario destacó que estas situaciones afectan no solo a quienes viven en la vivienda sino también a varias cuadras alrededor, debido a la proliferación de roedores, los malos olores y otros riesgos sanitarios derivados de la acumulación de residuos.

Haspert remarcó que la Municipalidad asume el costo de estos operativos por el beneficio que generan para las familias y para todo el entorno, al tiempo que señaló que los casos de acumulación compulsiva requieren un abordaje integral junto con equipos de salud mental de hospitales y centros de salud barriales.

La acumulación también puede incrementar el riesgo de incendios y accidentes, ya que en la vivienda de Confluencia había madera, restos de obra, chapas, hierros, heladeras y otros elementos, incluso sobre el techo, una situación que puede agravarse durante jornadas de viento o ante un foco ígneo.

Durante el operativo, vecinos del sector informaron además sobre otro domicilio donde existiría una acumulación de residuos de más de 30 años, por lo que Limpieza Urbana buscará obtener la autorización necesaria para ingresar a esa propiedad privada y avanzar con una nueva intervención.

Síndrome de Diógenes: el perfil de un acumulador

Según explicó Haspert, las personas con síndrome de Diógenes suelen estar atravesados por problemas de salud mental, con casos muchas veces agudizados por la soledad o la pérdida. "Hemos encontrado personas que han perdido un familiar, un hijo hace muchos años, 30 o 40 años y caen en una depresión muy grande. Por eso digo que la parte de salud es importantísima. No alcanza con que la Municipalidad de Neuquén venga a limpiar un lugar. Al mes y medio vas a estar exactamente igual.

Para poder realizar los operativos de limpieza y obtener la autorización, muchas veces es necesario dialogar con el acumulador o algún familiar. Sin embargo, suelen ser situaciones cargadas de tensión, por lo que muchas veces los mismos familiares de estas personas ponen alguna excusa para que no esté cuando retiran los residuos.

"Si el acumulador está en el lugar y ve que tiraste un balde roto que no sirve absolutamente para nada, te lo impide, porque para él tiene un valor sentimental. Tiene un apego a ese balde por algo, porque era de su abuelo o por lo que sea", dijo Haspert. "Siempre hay una excusa como para no tirar ese residuo y ahí empieza esa gran acumulación", agregó.