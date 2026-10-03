Horror en Villa La Angostura: mató a una nena de 3 años, intentó quitarse la vida y fue hospitalizado

El hecho ocurrió en la noche de este sábado en una vivienda de la avenida 7 Lagos. La información fue confirmada de forma oficial por el Ministerio Público Fiscal, que ordenó la custodia policial del agresor.

Un estremecedor episodio de violencia familiar con un desenlace fatal conmociona por estas horas a Villa La Angostura y a toda la provincia de Neuquén .

La información oficial, confirmada a LM Neuquén por la Oficina de Prensa del Ministerio Público Fiscal (MPF), indica que se inició una investigación en conjunto con la Policía provincial por el homicidio de una niña de 3 años en la ciudad.

De acuerdo a lo precisado oficialmente, el hecho fue cometido este sábado en una vivienda de la localidad. Por el crimen, un hombre que habría cometido la agresión y luego se autolesionó, permanece internado y, por orden del fiscal del caso Adrián De Lillo, tiene custodia policial. Desde el MPF confirmaron que se trata de un familiar de la víctima.

En las últimas horas, según pudo confirmar este medio de fuentes judiciales, el hombre fue trasladado de urgencia al hospital de San Martín de los Andes, donde permanece internado bajo custodia judicial y policial.

Gentileza Diario Andino

En la investigación del caso trabajan, junto al fiscal De Lillo, el asistente letrado Ramiro Amaya, bajo la supervisión del fiscal jefe Gastón Ávila, con personal de la Policía provincial. En el lugar ya se tomaron entrevistas a testigos y se espera el arribo de Policía Forense para los peritajes clave dentro de la vivienda.

Resguardo de la información

Hay un hondo hermetismo tanto en la órbita judicial como policial, con intervención directa de la Comisaría 28 de Villa La Angostura, que mantiene cerrado cualquier dato sobre la identidad de las personas involucradas.

Mientras tanto, y según trascendidos publicados por medios locales como el Diario Andino, el dramático episodio se habría desencadenado en una vivienda ubicada sobre la avenida 7 Lagos, entre las calles Del Chilco y Del Pehuén.

Siempre según esa versión preliminar que circula como trascendido, una pareja —que sería oriunda de otra localidad y se encontraría en Villa La Angostura— habría comenzado una discusión que fue aumentando de intensidad. En ese contexto, el hombre habría atacado a la menor con un arma blanca, provocándole heridas de extrema gravedad que le causaron la muerte.

La misma versión indica que una mujer, que sería la pareja del sujeto, habría logrado escapar del lugar antes de que el hombre intentara quitarse la vida. Las circunstancias y la modalidad de este segundo episodio todavía no fueron confirmadas oficialmente y forman parte de la investigación.

Por el momento la causa está caratulada como homicidio y se aguardan los resultados de las pericias forenses que serán fundamentales para reconstruir la secuencia exacta de lo ocurrido dentro de la vivienda y determinar las responsabilidades penales.