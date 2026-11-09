Más de 1500 corredores pasaron por Villa La Angostura con el K42

La tradicional competencia se realizó en la ciudad del sur neuquino durante el fin de semana largo.

Villa La Angostura volvió a convertirse en escenario de una gran convocatoria deportiva y social con la realización del K42 2026 , que reunió a unos 1.500 corredores y convocó a miles de personas que se acercaron para acompañar y alentar a los participantes. La competencia, que tuvo su jornada principal este viernes, generó una importante movilización en la localidad neuquina y en toda la región.

La carrera de montaña, que celebró su 23ª edición, tuvo como protagonistas a atletas de distintos puntos del país y del exterior. A lo largo del recorrido, familiares, amigos y vecinos se ubicaron en distintos sectores para seguir el paso de los corredores, en una jornada que combinó exigencia deportiva, paisaje patagónico y participación comunitaria.

En los 42 kilómetros, el chileno Luis Valle Barrientos volvió a quedarse con el triunfo por segundo año consecutivo. El atleta cruzó la meta en 3 horas, 18 minutos y 47 segundos , después de mantenerse en la punta desde la largada y alcanzar primero la cumbre del Cerro Bayo, a 1.782 metros sobre el nivel del mar. También obtuvo el Premio Cumbre.

Detrás llegó Ignacio Reyes, representante de Saucony Allen, con un tiempo de 3h33m11s. El podio masculino lo completó Kevin Martín, de Esquel, con 3h29m26s.

Entre las mujeres, Florencia Iuorno, de Saucony Neuquén, logró su primera victoria en la prueba. La corredora, que había sido tercera en 2023 y séptima en 2025, completó el circuito en 4 horas, 15 minutos y 55 segundos, tras alcanzar primera la cumbre y sostener una disputada carrera con Fernanda Martínez.

La ganadora de la edición anterior terminó segunda, con 4h25m58s, mientras que Silvia Ivana Colipi, de Piedra del Águila, ocupó el tercer lugar con 4h36m19s.

La convocatoria también se extendió a otras distancias. En los 10 kilómetros, Sergio Espinoza, de Tricao Malal, y Vanesa Dinamarca, de San Martín de los Andes, repitieron los triunfos de 2025. Además, se disputaron las postas 2x21 kilómetros, con participación de equipos masculinos, femeninos y mixtos.

Más allá de los resultados, el K42 volvió a mostrar su dimensión regional: una competencia que reúne a deportistas, familias y espectadores, moviliza a Villa La Angostura y transforma durante varios días a la montaña en un punto de encuentro para el deporte.

La realización del K42 también contó con el acompañamiento de empresas e instituciones públicas y privadas. ASICS fue el patrocinador principal por segundo año consecutivo, mientras que el Banco Nación participó por decimotercera edición seguida. También acompañaron Río Uruguay Seguros, Gatorade, Cerro Bayo, Cruz del Sur, Daviel, Hertz y otras firmas. A nivel institucional, estuvieron presentes la Municipalidad de Villa La Angostura y el Gobierno de la Provincia del Neuquén, en una organización que volvió a convocar a distintos sectores alrededor de una de las competencias de trail running más importantes de la Patagonia.