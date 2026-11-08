La delegación provincial sumó 38 preseas en Mar del Plata, con destacadas actuaciones en deportes convencionales, adaptados y disciplinas urbanas.

Neuquén brilló en los Juegos Evita: consiguió 21 medallas de oro y mejoró su posición

Neuquén cerró su participación en los Juegos Nacionales Evita , que finalizaron este sábado en Mar del Plata , con un total de 21 medallas de oro . Es un significativo avance respecto de la última edición, en la que la provincia había ocupado la penúltima posición, y una muestra del fuerte respaldo que desde la gestión del gobernador Rolando Figueroa se le da al deporte provincial.

En el balance general, los seleccionados neuquinos mostraron en esta edición que se consolidaron como referencia nacional en varios deportes y acentuaron el protagonismo en las propuestas urbanas que tuvieron asignado un segmento especial dentro del programa de competencias. Además, mostraron una gran paridad en la cosecha de metales entre el deporte convencional y adaptado (19 podios en cada modalidad).

La positiva actuación que arrojó esta nueva participación en el certamen más federal del país ratifica la efectividad de los programas que tanto para el deporte comunitario como federal impulsa el Ministerio de Juventud, Deportes y Cultura a través de la Secretaría de Deportes.

La delegación neuquina participó en esta edición con 335 deportistas en 34 disciplinas, 30 del deporte convencional y cuatro del deporte adaptado, dando pelea durante los seis días de competencia, incluida la jornada de cierre con el futsal y el pádel que disputaron la final.

Aunque no pudieron alcanzar el oro, la presea de plata las posicionó como referencia por primera vez en esta competencia.

En cancha del Club Banco Provincia, el seleccionado femenino de futsal perdió por penales con Tucumán por 3 a 1, luego de empatar al cabo del tiempo reglamentario sin goles.

No obstante, el equipo neuquino cumplió e hizo historia porque fue la primera medalla que consigue esta disciplina en el historial de los Juegos Evita.

El equipo dirigido por Cecilia Bartoloni lo integraron Sol Araneda, Martina Coliqueo, Nur González, Victoria Gutiérrez, Mahia Llancaqueo, Juana Nunzi, Mia Parra, Aimé Penrroz, Delfina Staicos y Dulce Tula.

Mientras que el seleccionado masculino hizo una muy buena ronda preliminar y cayó en la ronda campeonato, pero cerró con un significativo quinto puesto al golear 4 a 2 a Santa Fe.

También el pádel que debutaba en esta edición marcó un hito al llegar hasta la final en la modalidad mixta, que perdió en instalaciones de Punto Sur, frente a Córdoba, por 6-2 y 6-2.

El equipo, dirigido por Claudio Sammaroni, estuvo integrado por Jeremías Deimundo y Delfina Fernández, que afrontó esta final con molestias físicas que le impidieron mostrar su potencial.

Neuquén cerró su participación con un total de 38 medallas: 21 de oro, 11 de plata y 6 de bronce. En el deporte convencional, la provincia sumó 19 medallas, 7 de oro, igual cantidad de plata y 5 de bronce. La misma cantidad logró el deporte adaptado, con 14 preseas doradas, 4 de plata y 1 de bronce.

El certamen, como ocurrió el año pasado, lo ganó la provincia de Santa Fe, seguida de Córdoba y Mendoza, computando las dos tablas generales del deporte convencional y adaptado.

En esta tabla, restando computar algunos puntos finales, Neuquén quedó en la undécima posición, siendo el segundo mejor equipo de la Patagonia, detrás de Santa Cruz, que lideró el medallero en el deporte adaptado y quedó noveno. Más atrás quedaron Río Negro y Tierra del Fuego. La Pampa no participó.

Balance

Para destacar quedó el gran momento del bádminton, una disciplina que siempre aporta al medallero ganando todo lo que estuvo en juego. Otro punto alto fue el beach handball, también cumpliendo con al menos llevarse una medalla en alguna de las ramas en esta edición con el seleccionado femenino que repitió el título del año anterior.

La novedad dentro de los deportes colectivos la aportó el futsal, irrumpiendo como protagonista por primera vez; el hockey sobre césped, sobre todo femenino, metiéndose en la ronda campeonato y el beach vóley, otro de los deportes de playa, alcanzando la final.

Entre los deportes de combate, el judo y el taekwondo, como siempre, cumplieron al llevarse al menos una medalla.

Entre los debutantes, el pádel y el freestyle hicieron podio en el estreno, revelándose como las sorpresas. Dentro de los deportes urbanos, Neuquén se consolidó como referencia con las medallas de breaking por segundo año consecutivo y en los e-sports, donde también repitió el oro en una de las modalidades. Además, en BMX freestyle el representante Neuquén estuvo dentro del Top 8.

Neuquén cerró así otra página dorada en Mar del Plata con la certeza de que el recambio mantiene la excelencia en varias disciplinas al tiempo que surgen nuevos talentos que defienden con orgullo la casaca verde de la selección provincial.