Allanamientos en Neuquén y Centenario: recuperaron contenedores robados, secuestraron un arma y casi 300 gramos de marihuana

Cuatro procedimientos simultáneos en la capital y Centenario dejaron dos detenidos, una tumbera y droga incautada. El operativo se originó en una denuncia del barrio Tranhue.

Personal de la Comisaría 52ª de Centenario recuperó este sábado seis contenedores de residuos voluminosos pertenecientes a una empresa privada, en el marco de una investigación por presunto robo . El operativo se realizó pasadas las 17:30 en un sector de parcelas de la ciudad de Centenario, en cumplimiento de una orden judicial impulsada por la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos, a cargo de la fiscal Claudia Valeria Panozzo.

Durante la diligencia, que contó con la presencia de un testigo hábil, los efectivos procedieron al secuestro y posterior restitución de los seis contenedores, que fueron entregados a un representante de la empresa propietaria. Otros tres contenedores con presunta vinculación a otro hecho quedaron depositados en inmediaciones de la unidad policial. Además, se concretó la demora y traslado de tres hombres que llegaron al lugar durante el procedimiento.

En forma paralela, personal de la Oficina de Investigaciones Periferia II y de la Comisaría 52ª, con colaboración de las Comisarías 4ª y 5ª, la UESPO y el Departamento Seguridad Metropolitana, llevó adelante cuatro allanamientos en la ciudad capital y en Centenario, con intervención de la Unidad Fiscal de Actuación Genérica.

Los procedimientos arrojaron resultados positivos: se identificó a todos los moradores de los domicilios allanados y se demoró a dos hombres mayores de edad vinculados a la causa.

Entre los elementos secuestrados se destaca un arma de fuego tipo tumbera, junto a tres cartuchos calibre 12/70, seis cartuchos calibre 22 y tres vainas servidas del mismo calibre. También se incautó un par de zapatillas negras marca DC consideradas de interés para la investigación.

Asimismo, se dio intervención al personal de Antinarcóticos ante el hallazgo de estupefacientes: los efectivos secuestraron 296 gramos de cogollos de cannabis sativa y tres bolsones con la misma planta en proceso de secado.

La investigación tuvo su origen en una denuncia por daños y lesiones ocurrida en el barrio Tranhue, radicada en la Comisaría 52ª durante octubre de este año.