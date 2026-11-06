Quién era la mujer de 78 años que murió tras ser embestida en la Ruta 22

El siniestro vial fatal ocurrió pasadas las 8 de la mañana de este viernes en un tramo de la calzada entre Plottier y Senillosa. La víctima falleció en el acto a raiz de la brutalidad del impacto.

El siniestro vial fatal ocurrió a la altura del kilómetro 1238 de la Ruta 22.

Una vez más, la Ruta Nacional 22 fue escenario de una tragedia vial que dejó una víctima fatal . Durante las primeras horas de este viernes una mujer murió tras ser atropellada por un auto que circulaba entre Plottier y Senillosa , a la altura del kilómetro 1238.

El siniestro ocurrió pasadas las 8 de la mañana. En el lugar trabajaron efectivos de la Policía de la provincia de Neuquén, peritos en accidentología, un médico policial y personal de Salud. Además, se dio intervención a la Unidad Fiscal de Homicidios.

Esta mañana, el comisario inspector de la Dirección de Tránsito , Néstor Catalán , explicó a LM Neuquén que la víctima fatal intentó cruzar la ruta en una zona muy peligrosa, donde no hay senda peatonal ni semáforo, en cercanías del hospedaje Los Pioneros.

"Nos dirigimos al lugar de manera inmediata. Al llegar pudimos observar a una mujer tendida sobre la margen norte de la calzada", detalló.

En cuanto a la mecánica del accidente, Catalán indicó que la conductora del vehículo, un Volkswagen Virtus de color azul, regresaba de dejar a sus hijos en la escuela en Plottier cuando divisó a una persona que cruzaba la ruta. Si bien intentó cambiar de carril para esquivarla, no logró evitar el impacto. La víctima fue embestida y su cuerpo golpeó contra el parabrisas del rodado, del lado del acompañante.

Quién era la víctima fatal

Este viernes por la tarde, fuentes oficiales confirmaron a LM Neuquén que la víctima fatal tenía 78 años de edad. Además, fue identificada como Angélica María Gallardo.

Asimismo, este medio pudo corroborar que la mujer era una vecina de la localidad de Plottier con domicilio en la zona oeste.

A raíz de la violencia del impacto, Gallardo sufrió heridas de extrema gravedad y falleció en el acto.

La conductora sufrió un cuadro de extrema angustia

Esta mañana el jefe policial explicó que la conductora del auto tiene 46 años y reside también en la zona oeste de la vecina localidad. Además, detalló que no sufrió heridas ni requirió asistencia médica. Sin embargo, se encontraba en un estado de extrema angustia cuando arribaron los efectivos policiales.

También detalló que en el lugar "trabajó personal de Tránsito de la Policía, el perito accidentológico y luego el médico policial, quien llevó a cabo las pericias para que luego el cuerpo pudiera ser trasladado hacia la Morgue Judicial".

Finalmente, remarcó que a la conductora se le realizó el test de alcoholemia, cuyo resultado fue negativo. Asimismo, confirmó tras tomar intervención la Unidad Fiscal de Homicidios, ordenó el secuestro del vehículo y la notificación de imputación a la automovilista.