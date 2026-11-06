Lluvia y tragedia en Picún Leufú: un muerto y varios heridos en dos vuelcos sobre la Ruta 237

Dos accidentes separados por pocos kilómetros y minutos de diferencia se registraron en esa región. Un Chevrolet Corsa y una camioneta volcaron.

Una persona murió y otras resultaron heridas en dos vuelcos sobre la Ruta 237 , a la altura de Picún Leufú . Ocurrieron a pocos kilómetros de diferencia y la lluvia torrencial que se registró en la zona habría sido un factor determinante en ambos siniestros viales. En el lugar trabajaron efectivos de la Policía y Bomberos , como así también personal sanitario.

Al respecto, desde Bomberos de Picún Leufú se informó que recibieron aviso del primer accidente este viernes a las 6.58 de la mañana a la altura del kilómetro 1384. Al arribar al lugar divisaron una camioneta pickup Chevrolet S10 color negro volcada, en la cual se trasladaba un hombre y dos mujeres. Los tres recibieron asistencia médica una vez que arribó la ambulancia y luego fueron trasladados al hospital local.

En este caso, las personas se encontraban conscientes al momento de ser asistidas, mientras que los daños registrados en el vehículo son totales . No hubo terceros involucrados y la primera hipótesis apunta a un despiste seguido de vuelco a raíz de la lluvia torrencial que se registró en el área.

Cuando los bomberos terminaron los trabajos correspondientes y emprendían el regreso a la base, observaron un segundo vuelco, pero a la altura del kilómetro 1367. En este caso se trató de un auto Chevrolet Corsa Wagon color blanco, en el que viajaban dos hombres. Como consecuencia del brutal impacto, el acompañante murió en el lugar, en tanto que el conductor sufrió heridas graves. En este caso también se presume que el vuelco se produjo a raíz de la lluvia.

Allí procedió a realizar las diligencias correspondientes personal de la Comisaría 9°, del Hospital y Bomberos de Picún Leufú. Recomendaron transitar con precaución por la zona en el comienzo del fin de semana, dado la acumulación de agua en diferentes sectores de la Ruta 237.

Tragedia en la Ruta 22, entre Plottier y Senillosa: una mujer murió tras ser embestida por un auto

Este viernes por la mañana también murió una mujer tras ser atropellada por auto que circulaba sobre la Ruta Nacional 22, entre Plottier y Senillosa, a la altura del kilómetro 1238.

El Comisario Inspector de la Dirección de Tránsito, Néstor Catalán, explicó en diálogo con LM Neuquén que la víctima fatal tenía 78 años y la misma cruzó la ruta en una zona muy peligrosa donde no hay senda peatonal ni semáforo, en cercanías al hospedaje Los Pioneros.

"Pasadas las 8 de la mañana de este viernes tomamos conocimiento del hecho y nos dirigimos al lugar de manera inmediata. Al llegar pudimos observar a una mujer tendida sobre la margen Norte de la calzada", detalló.

En cuanto a la mecánica del accidente, Catalán indicó que la conductora del vehículo, un Volkswagen Virtus color azul, volvía de dejar a sus hijos en la escuela en Plottier cuando divisó a una persona cruzando la ruta. Si bien intentó cambiarse de carril para esquivarla, el cuerpo impactó en el parabrisas del rodado, del lado del acompañante. Falleció en el acto a raíz de la brutalidad del siniestro.

La mujer que iba a bordo del auto, de 46 años y residente del barrio Las Lilas, no resultó herida ni requirió asistencia médica. Sin embargo, se encontraba en un estado de extrema angustia al arribar los efectivos.

"Trabajó personal de Tránsito de la Policía, el perito accidentológico y luego el médico policial, quien llevó a cabo las pericias para que luego el cuerpo pudiera ser trasladado hacia la Morgue Judicial", detalló el uniformado.

Finalmente, remarcó que se le realizó el test de alcoholemia, el cual resultó negativo, y que se dio intervención a la Unidad Fiscal de Homicidios, que ordenó el secuestro del rodado y la notificación de imputación a la conductora. En cuanto a la identidad de la víctima, por el momento no se brindaron detalles y se estaban realizando las tareas para comunicarse con sus familiares.