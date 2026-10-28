Identificó a sus chivas a través de un dron y rompió en llanto: son todas buenas noticias para Don Pascual

Un criancero de 82 años pudo recuperar a sus 60 chivas que estuvieron perdidas campo adentro de Picún Leufú. Su drama movilizó a toda la comunidad, que hasta le hizo una valiosa donación.

En las últimas horas le cambió la vida al criancero de 82 años, Pascual Railaf, quien había perdido hace unos cinco días a sus 60 chivas del puesto en el que vive, ubicado a unos 40 kilómetros campo adentro de la Ruta 17, próximo a la localidad neuquina de Picún Leufú .

La angustia de Don Pascual se había viralizado cuando un medio local lo entrevistó tras la pérdida de su piño. Llorando, el criancero recordaba a cada una de sus animales a los que incluso les había puesto nombres. “Pido por mis animales, que aparezcan. Tengo chivas negras overas, dos chivitos negros y un castrón blanco. También cabrillas: Muñeca, Mimosa y Mariposa. Los tengo que encontrar”, se lamentaba en un pedido que llegó al corazón de la comunidad.

Conmovió a propios y extraños. Contó que no tenía un caballo para poder ir a buscarlos. El pedido no fue indiferente para Juan Villanova quien con su dron fue hasta la zona y trató de rastrear a los animales extraviados de Don Pascual.

Al primer vuelo de dron, Juan pudo localizar los animales. Habían cruzado cañadones e incluso la Ruta 17. Estaban a unos 18 kilómetros del puesto del criancero.

El reencuentro

Juan se encontró con Don Pascual y le mostró las imágenes. Él las reconoció de inmediato. Las nombraba a cada una que identificaba desde la toma aérea. “Ahí van mis chivitas queridas, carajo. Pobrecitos mis animalitos, mirá donde andan”, repetía entre sollozos el octogenario criancero.

Fuentes consultadas por LM Neuquén descataron que la desaparición de los animales haya sido como consecuencia del abigeato o hecho ilícito algunos sino más bien a que se hayan escapado.

Personal policial de la zona, la Brigada Rural y los puestos vecinos colaboraron en la ubicación, traslado y entrega de los animales a Don Pascual.

"Estoy feliz con mis chivitos. Están todos los que se me habían perdido. Menos mal que hay gente gaucha carajo", agradeció Railaf.

La solidaridad de la comunidad

No sólo recuperó a sus chivitas, el criancero también recibió un inesperado presente. Una vecina de la comarca le regaló una yegua llamada Milagros para que pueda recorrer el campo y vigilar a las chivas.

Una vecina le donó una yegua. Gentileza Fuego.24.com

"Sus chivas representan su única y más preciada propiedad. Al perderse, Pascual quedó en una situación desesperante, triste y desahuciada", contó Juan a Canal 7.

Además de que no contaba con movilidad, el vecino solidario dijo que el criancero tenía una lastimadura en un pie que le dificulta caminar, estaba muy limitado físicamente y no podía salir lejos de su puesto a buscarlas. "No iba a durar mucho sin sus chivas", aseguró Juan quien definió a Don Pascual como un criancer humilde, cerrado y solitario que vive en un puesto alejado. "Carece de todo, no tiene luz eléctrica, amigos ni familiares, y no se relaciona con otras personas", sostuvo el hombre que lo ayudó a recuperar a sus animales.