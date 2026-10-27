Quieren eliminar la Defensoría del Pueblo de Neuquén y el defensor les apuntó a los asesores

Gustavo Pereyra les contestó a López y a Stillger. Los acusó de usar datos falsos en plena campaña y les propuso otro recorte, un asesor menos por concejal.

El defensor del pueblo de la ciudad de Neuquén , Gustavo Pereyra , rompió el silencio. Tras el anuncio de Leandro López y el proyecto que presentó la concejal Denisse Stillger para eliminar la Defensoría, el titular del organismo salió a responder con datos y con una propuesta que apunta directo al Concejo Deliberante.

El debate empezó con el proyecto que envió el intendente Mariano Gaido para "bajar los gastos de la política" y congelar las bancas de concejales ante el crecimiento de la ciudad de Neuquén, a través de una enmienda. Se actualizaría en 20 bancas y se frenaría el crecimiento, modificando el artículo 53 de la Carta Orgánica Municipal.

Pero el debate se extendió por otras fronteras, y López, quien es presidente de ADI-NQN comenzó a usarlo para su campaña política de cara a una candidatura a intendente, por el partido Arriba Neuquén, colectora de La Neuquindad y el ala del pensamiento de Javier Milei en esa coalición. En ese mismo trabajo está la edil Stillger, quien pidió la eliminación de la Defensoría del Pueblo, por un "gasto innecesario".

Leandro López y la concejal Denisse Stillger.

“O es escasez de información o una intencionalidad manifiesta de establecer un debate político sobre el achique del Estado. Y eligieron mal. Eligieron mal la institución”, dijo Pereyra en diálogo con LM Neuquén, quien aseguró que las declaraciones de Stillger y López "cayeron muy mal entre los empleados y es mi obligación salir a responder".

También los defensores del pueblo de las otras cuatro ciudades neuquinas que tienen el organismo le dieron su respaldo y saldrán con un comunicado conjunto.

Se trata de Valeria Caffaratti, de Centenario; Fernando Bravo, de San Martín de los Andes; Oscar Vázquez, de Zapala, y Sebastián Baltanás, de Villa La Angostura. Son las cinco defensorías que funcionan en la provincia y que se reúnen de manera periódica. El año pasado se encontraron en San Martín de los Andes y en marzo de este año Villa La Angostura fue sede del encuentro provincial.

Defensoría del Pueblo: “Empecemos por casa”

La frase más filosa apuntó a quienes impulsan el recorte al estilo motosierra de Milei. Pereyra sostuvo que el ahorro que se busca con la eliminación de la Defensoría se podría conseguir con un gesto mucho más chico dentro del propio Concejo.

“Si están necesitando 600 millones de pesos, que cada concejal saque uno de sus colaboradores y asesores. Con eso superan ampliamente el presupuesto que tiene la Defensoría”, planteó.

Y fue directo a la autora del proyecto, la concejal Stillger: “Que piense la concejal cuántos asesores tiene, que se desprenda de alguno e incentive al resto de sus pares. Empecemos por casa”.

Los defensores del Pueblo de la provincia de Neuquén.

El defensor también aseguró que la propuesta generó malestar puertas adentro del organismo. “Hay mucha indignación en la planta de personal estable, y yo como cabeza de esta institución tengo que salir a responder por ellos también”, dijo.

Defensoría del Pueblo: los números

Pereyra rechazó la idea de que la Defensoría sea un gasto relevante dentro de las cuentas municipales. Según explicó, el organismo representa una porción mínima del presupuesto total. El defensor mencionó entre un 0,2% y 0,25%. “No llega al medio por ciento”, resumió.

“Hay mala información o mala fe en la comunicación al decir que hay solo seis defensorías en todo el país. Hay más de sesenta, de las cuales 23 o 24 representan a las provincias. El resto son todas locales" - Gustavo Pereyra, defensor del Pueblo de la Ciudad de Neuquén. “Hay mala información o mala fe en la comunicación al decir que hay solo seis defensorías en todo el país. Hay más de sesenta, de las cuales 23 o 24 representan a las provincias. El resto son todas locales" - Gustavo Pereyra, defensor del Pueblo de la Ciudad de Neuquén.

Además, indicó que entre todos los organismos que manejan fondos en el municipio, como el Ejecutivo, el Concejo Deliberante, la Sindicatura y la propia Defensoría, “somos el de menor presupuesto”. También advirtió que se trata de un presupuesto deficitario. A fines del año pasado, el propio Pereyra había advertido que los fondos eran insuficientes para cubrir los gastos básicos.

Más de 60 defensorías en el país

El otro punto de su respuesta fue la información que comenzó a circular en redes sociales, porque. Giseelle Stillger, esposa de López y hermana de la concejal, compartió una publicación que afirma que Rosario, Mendoza capital y Córdoba capital no tienen Defensor del Pueblo, y pregunta por qué en Neuquén “gastamos plata en crear cargos innecesarios”. Según Pereyra, también se viralizó que en todo el país hay apenas seis defensorías.

La concejal Denisse Stillger busca eliminar la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Neuuqén.

“Hay mala información o mala fe en la comunicación al decir que hay solo seis defensorías en todo el país. Hay más de sesenta, de las cuales 23 o 24 representan a las provincias. El resto son todas locales. Y solo en la provincia de Neuquén hay cinco”, detalló.

Pereyra cuestionó que el proyecto reduzca la tarea de la Defensoría al asesoramiento y la mediación, funciones que, según el texto de Stillger, podrían absorber otras áreas municipales.

“Esa es una sola parte de lo que hace la Defensoría. Se están olvidando que desde la Defensoría salieron verdaderas políticas de Estado”, afirmó.

También desmintió que la Justicia provincial resuelva esa demanda por su cuenta. “La Justicia manda a la gente acá, a la Defensoría del Pueblo. Desde la Justicia los envían para acá a hacer las mediaciones”, aseguró.

El defensor enumeró iniciativas que, según dijo, se originaron en el organismo y luego fueron tomadas por el poder político.

Mencionó el Centro de Mediación Comunitaria, la protección del patrimonio histórico de la ciudad a partir del caso de la Torre Talero, la regularización de asentamientos y las gestiones para llevar servicios públicos a los barrios, en algunos casos con intervenciones judiciales.

También citó acciones colectivas por contaminación ambiental, recomendaciones sobre el sistema de transporte y la prohibición de la pirotecnia, que, según Pereyra, fue una fuerte recomendación del organismo que las autoridades adoptaron.

Omar Novoa

Destacó además la presentación judicial que en 2008 permitió cambiar el DNI de una mujer trans, con un fallo favorable que, según el defensor, fue el primer antecedente en la región y que después derivó en la creación de organismos provinciales y municipales para proteger esos derechos.

“No fue una política de Estado de políticos iluminados. Nació acá, por gestiones e iniciativa de la Defensoría del Pueblo. La gente venía a quejarse acá y desde acá se le demostró al poder político”, sostuvo.

Una polémica que puede crecer

La discusión, que empezó como un tuit de campaña y se convirtió en un proyecto de enmienda, podría trascender los límites de la provincia. Las defensorías del país están nucleadas en ADPRA y, a nivel regional, en la Federación Iberoamericana del Ombudsman. No sería extraño que alguna de esas entidades se pronuncie sobre un intento de eliminar un organismo previsto en una Carta Orgánica.

El proyecto de Stillger espera en el Concejo Deliberante, donde no consiguió hasta ahora respaldos públicos de otros bloques. Este jueves el cuerpo tiene previsto votar la enmienda de Gaido para fijar en 20 el número de concejales. La Defensoría, en cambio, quedó en el centro de un debate que, como dijo su titular, nadie había elegido dar.