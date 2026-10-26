El gobernador apuntó contra el sector de Oscar Parrilli: lo acusó de oponerse al prefinanciamiento de las rutas y de tener “resentimiento” con Neuquén.

Figueroa, sin filtro contra el parrilismo de Neuquén: "Nunca los han elegido"

Figueroa, sin filtro contra el parrilismo de Neuquén: "Nunca los han elegido" Claudio Espinoza

El gobernador Rolando Figueroa endureció su discurso contra el kirchnerismo neuquino y apuntó directamente contra el senador Oscar Parrilli y su sector. En declaraciones radiales, el mandatario defendió el acuerdo con las operadoras de Vaca Muerta para financiar rutas provinciales y aprovechó para pasar factura a quienes se opusieron en la Legislatura de Neuquén.

“Prefinanciamos nuestras rutas con 30 meses de gracia a una tasa del 0% . Y rutas que priorizó la provincia”, señaló.

Y enseguida apuntó contra sus críticos: “Algunos que no hicieron nada cuando estuvieron, que no avanzaron absolutamente nada, que hicieron un gasoducto con plata de todos los argentinos para que se enriquezcan algunas operadoras que terminan vendiendo eso, se opusieron en la Legislatura a que nosotros podamos avanzar en ese sentido”.

El encuentro peronista en Zapala.

La referencia al gasoducto es en alusión a la obra impulsada durante el gobierno de Alberto Fernández, que es el Gasoducto Presidente Néstor Kirchner.

Rolando Figueroa: la pelea por las rutas

El proyecto al que se refirió Figueroa contempla que las empresas adelanten fondos para las obras, que luego recuperan mediante descuentos sobre las regalías que deben pagar a la Provincia. La Legislatura lo aprobó en general con 22 votos, para intervenir 158 kilómetros de las rutas provinciales 7, 8 y 51.

En aquel debate, la diputada por el Frente de Todos, Lorena Parrilli, cuestionó que el esquema combinara regalías anticipadas con un mecanismo posterior de recupero para las compañías, y objetó las condiciones en que las empresas participan del financiamiento.

“¿Cuánto daño nos ha hecho?”

Pero el gobernador fue más allá de la discusión sobre la infraestructura. “¿Cuánto daño nos han hecho los pensamientos del parrillismo en la provincia de Neuquén?”, se preguntó.

Y trajo a la memoria uno de los episodios de la historia de la Comarca Petrolera. “Recordemos, cuando en Cutral Co nos quedamos sin una planta, cuando nos quedamos sin YPF, ¿quién fue el miembro informante?”, dijo.

Quintriqueo en un café con dos peronistas del parrilismo.

La pregunta tenía destinatario ya que en 1992, como diputado nacional, Oscar Parrilli fue el miembro informante del proyecto de privatización de YPF en el Congreso, una decisión que golpeó de lleno a Cutral Co y Plaza Huincul y que desembocó años después en las puebladas.

“Rendirle pleitesía”

Figueroa también apeló a su experiencia como intendente de Chos Malal. Su gestión coincidió con los años en que Oscar Parrilli era el principal referente del PJ neuquino y, a la vez, secretario general de la Presidencia durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Desde ese lugar, según el relato del gobernador, Parrilli movía los hilos de la obra pública que llegaba a Neuquén.

“Cada vez que yo era intendente y que tenía que ir a Buenos Aires a pedir algo, todos los intendentes tenían que pasar por la oficina del señor Parrilli a rendirle pleitesía, porque si no, no llegaban las obras. Y generalmente no llegaban las obras por ese resentimiento que tienen con la provincia de Neuquén”, afirmó.

El cierre fue el más duro: “Yo creo que el pensamiento parrillista es de resentimiento para con la provincia de Neuquén, porque nunca los han elegido”.

Un PJ en ebullición

Las declaraciones llegan en un momento de alta tensión dentro del peronismo neuquino, con la conducción del partido en disputa judicial y los distintos sectores reacomodándose rumbo a 2027.

El parrillismo, que encabeza la oposición kirchnerista a Figueroa, compitió en la última interna con la lista de Juan Domingo “Chule” Linares, uno de los dirigentes que esta semana compartió un café con Carlos Quintriqueo para hablar de una “tercera opción” en la provincia.