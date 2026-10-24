Rolando Figueroa habló sobre El Niño: "Vamos a decretar la emergencia meteorológica por seis meses"

El gobernador se refirió al impacto del fenómeno climático y sus consecuencias en distintos puntos del territorio neuquino.

El gobernador Rolando Figueroa adelantó este sábado que en la provincia se decretará la emergencia meteorológica por seis meses , al mismo tiempo que destacó que "estamos invirtiendo cientos de millones de dólares en obras pluvioaluvionales”.

El mandatario provincial se refirió en declaraciones radiales al impacto del fenómeno de El Niño en Neuquén . Al ser consultado por la cuestión meteorológica, el gobernador comentó que “hemos recorrido y estamos recorriendo la provincia. Estamos estudiando el fenómeno, que descarga precipitaciones muy abundantes que no se pueden predecir”.

Figueroa sostuvo que “es un fenómeno muy complejo y no hay estructura (ni infraestructura) que soporte las abundantes precipitaciones que produce”.

“Actualmente -dijo- se están llenando cañadones que hace 70 años que no recibían semejante cantidad de agua, y la infraestructura con la que contamos queda colapsada. En este sentido, nuestro rol es asistir a la gente y, fundamentalmente, trabajar en la prevención, para lo cual hemos formado un Comité", indicó el gobernador neuquino.

Puntualizó que "como consecuencia de esto, vamos a decretar una emergencia meteorológica por seis meses, sin omitir que estamos invirtiendo cientos de millones de dólares en obras pluvioaluvionales”.

Figueroa también se refirió a la crecida del río Neuquén, señalando que “evidentemente, necesitamos una represa de una envergadura importante sobre ese cauce, pero es una obra que no es para nada económica y que lleva tiempo. Hace 20 años que no se hace una represa en nuestro país”, recordó.

Activan un comité preventivo ante la llegada de tormentas extraordinarias

Con el fin de anticiparse a los posibles efectos del fenómeno meteorológico de “El Niño” en Neuquén, el pasado miércoles se reunió un comité organizado por el gobierno provincial. Este comité convocó a equipos técnicos, científicos y organismos especializados para identificar las zonas más vulnerables y fortalecer la respuesta de las localidades neuquinas.

A partir de los pronósticos y los indicadores meteorológicos, que anticipan para los próximos meses tormentas intensas y un incremento de las precipitaciones, la Provincia lleva adelante acciones específicas de prevención.

El ministro jefe de Gabinete, Juan Luis Ousset, destacó la importancia de anticiparse a escenarios y remarcó que “la única manera de poder tomar decisiones acertadas es con tiempo, con planificación, con equipos técnicos que estén al servicio de la ciudadanía, y eso estamos haciendo”.

El comité se encargará de articular el trabajo de la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgo, Vialidad Provincial, las fuerzas de seguridad y los equipos técnicos, con la participación de organismos como la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) y Recursos Hídricos. El cuerpo atiende las demandas por zonas, ya que se espera que el fenómeno no impacte de la misma forma en toda la provincia.

“Sabemos que no hay infraestructura posible que pueda absorber situaciones de estas características, como son las meteorológicas, que en este caso son extraordinarias, pero hay que estar preparado”, sostuvo Ousset.

La conformación del comité responde a una indicación del gobernador Rolando Figueroa de avanzar en una planificación anticipada que permita reducir la exposición de la población ante posibles contingencias climáticas, mediante la articulación de recursos provinciales, nacionales y municipales.