Picante cruce de un diputado de la Neuquinidad contra el senador libertario: "Parecés el vocero de las operadoras"

El diputado provincial por Avanzar, Francisco Lepore salió al cruce del senador nacional por La Libertad Avanza (LLA) Pablo Cervi y lo acusó de defender los intereses de las empresas por sobre los derechos de los ciudadanos neuquinos.

“Tu concepto de competitividad parece ser el de llevátela toda campeón, y que se caguen los neuquinos”, acusó Lepore. Avanzar es una de las fuerzas políticas que integran La Neuquinidad, el frente de partidos que conduce el gobernador Rolando Figueroa.

En uno de sus posteos en redes, Cervi -quien este año le dio el portazo final a la UCR y se afilió a LLA- atacó a la administración provincial neuquina, pese a que su jefe político, el presidente Javier Milei, ha tenido expresiones de reconocimiento hacia ella; en especial por la forma en la que el gobierno de Figueroa aplicó el régimen de inversiones (RIGI) y los resultados que obtuvo en inversiones y generación de puestos de trabajo.

“No se puede atraer inversión cambiando las reglas de juego”, dijo Cervi. Y agregó: “En Neuquén, primero triplican el canon del agua a las petroleras y después les ofrecen reducirlo si financian otros proyectos productivos”.

NO SE PUEDE ATRAER INVERSIÓN CAMBIANDO LAS REGLAS DE JUEGOEn Neuquén, primero triplican el canon del agua a las petroleras y después les ofrecen reducirlo si financian otros proyectos productivos.Es como quebrarte las piernas y después darte las muletas.Muchos de estos proyectos son inviables desde lo económico si no se resuelven primero los costos que les impiden competir.Cambiar las reglas de juego no es el camino. Con el RIGI, el Gobierno de @JMilei dio previsibilidad y reglas claras para atraer grandes inversiones. Neuquén debería seguir esa misma lógica: generar condiciones para invertir, producir y crecer, no sumar costos que resten competitividad.Lo que hay que lograr es vincular a las operadoras de Vaca Muerta con empresas privadas interesadas en desarrollar nuevas actividades productivas y bajar el costo de la energía eléctrica, un factor fundamental para competir.Tenemos todo para integrar energía, agro e industria. El desafío es transformar la riqueza de Vaca Muerta en más valor agregado, nuevas inversiones y empleo genuino.Más previsibilidad, menores costos y condiciones para la inversión privada. Ese es el camino para desarrollar Neuquén. — Pablo Cervi (@CerviPablo) October 23, 2026

Lepore salió al cruce en X

La respuesta de Lepore fue tajante. “¿Querés que también les hagamos la cama y les llevemos los chicos a la escuela, Pablo?”, preguntó en redes y acusó: “Más que un representante del pueblo neuquino parecés el vocero de las operadoras”.

“Vaca Muerta es el corazón de Neuquén y el motor que hoy empieza a resolver la demanda histórica de divisas de toda la Argentina. Eso no es mérito de una sola gestión ni se hizo de un día para el otro”, explicó el diputado. Y siguió: “Pero hay algo que Rolo Figueroa tiene muy claro y es que la previsibilidad jurídica jamás puede ser sinónimo de sumisión”.

¿Querés que también les hagamos la cama y les llevemos los chicos a la escuela, Pablo?Más que un representante del pueblo neuquino parecés el vocero de las operadoras.Vaca Muerta es el corazón de Neuquén y el motor que hoy empieza a resolver la demanda histórica de divisas de toda la Argentina. Eso no es mérito de una sola gestión ni se hizo de un día para el otro.Pero hay algo que @Rolo_Figueroa tiene muy claro y es que la previsibilidad jurídica jamás puede ser sinónimo de sumisión. El recurso es de todos los neuquinos. Una cosa es generar condiciones para que inviertan y otra muy distinta es entregar la provincia con moño.Por eso exigimos que las operadoras financien rutas y obras, aporten a las becas de nuestros estudiantes, contraten empresas y trabajadores neuquinos, cuiden el ambiente, paguen por el uso del agua y colaboren en diversificar nuestra matriz productiva.Porque la licencia social no es un cheque en blanco. Y porque cuando se agote el recurso queremos que nos queden industrias, infraestructura, educación y trabajo. No tierra arrasada.Tu concepto de “competitividad” parece ser el de “llevátela toda, campeón, y que se caguen los neuquinos”.Con nosotros no va a pasar. O nos sirve a todos o no le sirve a nadie. — Francisco Lepore (@pipilepore) October 23, 2026

“El recurso es de todos los neuquinos. Una cosa es generar condiciones para que inviertan y otra muy distinta es entregar la provincia con moño. Por eso exigimos que las operadoras financien rutas y obras, aporten a las becas de nuestros estudiantes, contraten empresas y trabajadores neuquinos, cuiden el ambiente, paguen por el uso del agua y colaboren en diversificar nuestra matriz productiva”, le dijo el diputado al senador que también es empresario de la industria de la Fruta.

“Porque la licencia social no es un cheque en blanco. Y porque cuando se agote el recurso queremos que nos queden industrias, infraestructura, educación y trabajo. No tierra arrasada”, sostuvo. Y remató: “Tu concepto de competitividad parece ser el de llevátela toda, campeón, y que se caguen los neuquinos. Con nosotros no va a pasar. O nos sirve a todos o no le sirve a nadie”.