Violento ataque a piedrazos al COLE: no quisieron pagar, los bajaron y el chofer y una niña fueron heridos

El preocupante episodio ocurrió este viernes alrededor de las 11.30 en la capital. La agresión fue denunciada públicamente por una pasajera.

Un insólito y violento episodio contra una unidad de transporte de pasajeros se registró este viernes en la capital de Neuqué n. Según la denuncia realizada por una pasajera, el ramal 1 de COLE fue atacado a piedrazos .

La situación ocurrió luego de que dos personas intentaran viajar sin pagar el boleto y fueran obligadas a bajar . De acuerdo con el testimonio, las piedras provocaron la rotura de una de las ventanillas y como consecuencia el chofer y una niña resultaron heridos durante la agresión.

El episodio ocurrió alrededor de las 11.30 del viernes y fue dado a conocer a través del programa Todo Bien, de LU5 . Una oyente relató lo sucedido y advirtió que una de las piedras impactó contra el vidrio junto al que estaba sentada la menor que sufrió heridas en el rostro.

Fuentes oficiales confirmaron a LM Neuquén que no hubo intervención policial por el hecho. Por su parte, desde la empresa de transporte COLE no se emitió un comunicado sobre lo ocurrido.

LU5

El relato de la pasajera

La denuncia pública llegó al programa mediante el mensaje de una pasajera que acababa de descender de la unidad. "Recién me acabo de bajar del ramal 1. Se subieron dos personas en Rodhe. El colectivero no los quiso llevar porque no tenían pasaje. Se pusieron agresivos", escribió.

La discusión derivó en una agresión contra el vehículo una vez que ambas personas quedaron fuera de la unidad. Desde el exterior comenzaron a arrojar piedras, con pasajeros todavía a bordo.

“Tiraron piedras contra el colectivo. El chofer lastimado, justo en esa ventana, había una nena sentada, le explotó el vidrio por toda la cara”, relató. “Tiraron piedras contra el colectivo. El chofer lastimado, justo en esa ventana, había una nena sentada, le explotó el vidrio por toda la cara”, relató.

Esperaba el colectivo y lo amenazaron con una picana para robarle el celular

Un hombre fue condenado a 2 años y 6 meses de prisión por intentar robarle, con picana eléctrica en mano, a una persona que esperaba el colectivo en la capital neuquina. Tanto el hecho como la formulación de cargos y la condena se resolvieron en el mismo día.

De acuerdo con la acusación presentada por el Ministerio Público Fiscal, el hecho fue cometido ayer, 21 de octubre, cerca de las 6.50 de la mañana en la intersección de las calles Godoy y Rafael Vázquez, en la ciudad de Neuquén.

Imagen ilustrativa

La víctima se encontraba aguardando el colectivo cuando el ladrón, identificado como Emanuel Rozas, se le acercó con la excusa de consultar el horario del transporte público. Seguidamente exhibió una picana eléctrica y lo amenazó para exigirle la entrega de su mochila, su celular y sus auriculares.

El robo no llegó a consumarse gracias a la intervención de un efectivo de la Policía provincial, quien pasaba por el lugar tras salir de servicio. El agente advirtió la situación, auxilió a la víctima y demoró a Rozas en el lugar.