Desesperado pedido de un neuquino varado en Paraguay que intenta volver: "Me estoy muriendo"

Un video grabado por un turista brasileño en Ciudad del Este mostró el testimonio del hombre que relata su historia y pedido de solidaridad.

En las últimas horas, se viralizó el video de un hombre que asegura ser de Neuquén y pide ayuda para regresar a su casa desde Ciudad del Este , Paraguay, donde manifestó estar varado.

Su situación quedó registrada por un turista brasileño, a quien le solicitó que difundiera las imágenes para que alguien en Argentina pudiera reconocerlo y ayudarlo.

Durante la conversación, el hombre expresó su angustia e insistió en que quería volver a su hogar. "Salí de la droga y me estoy muriendo. No quiero estar así" arrancá el video. En otro fragmento de la entrevista agrega: " te lo pido de rodillas ”.

Sin embargo, en las imágenes difundidas no se informa su nombre y apellido, su edad ni la localidad neuquina de la que es oriundo.

El pedido

A lo largo del video, el turista intentó entender qué le había sucedido y por qué necesitaba ayuda. Le preguntó si había salido de Argentina y estaba perdido en Paraguay, a lo que el hombre respondió afirmativamente.

En otro tramo del intercambio, el neuquino afirma estar borracho y haber tomado mucho. Sin embargo, el video no aportó información sobre su estado de salud ni permitió establecer si recibió asistencia.

Su principal pedido fue que las imágenes llegaran a personas en Argentina. “Y me lleve a mi casa” imploró.

La insistencia en difundir su testimonio atravesó buena parte de la conversación. “¿No puedes subir un video?”, volvió a preguntarle, con la expectativa de que la publicación pudiera ayudarlo a regresar.

Qué se sabe

Cuando la persona que filmaba le preguntó de qué parte de Argentina era, “Neuquén”, contestó el hombre y aclaró: “Es la Patagonia Argentina”.

Luego agregó “abajo de todo”, en un intento por explicarle la distancia que lo separaba de su lugar de origen.

Lamentablemente el registro no incluye un contacto del hombre ni de sus familiares. Tampoco se precisan las circunstancias en las que llegó a Paraguay, cuánto tiempo lleva allí ni qué ocurrió antes del encuentro con el turista.

El pedido que expresó ante la cámara fue concreto: conseguir ayuda para volver a su casa.