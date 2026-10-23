Lo atropellaron y lo dejaron morir: indignación por la fuga y la agresión al comerciante que quiso ayudar

Un hombre de 70 años murió tras ser embestido en Neuquén. Destrozaron el negocio del vecino que intentó frenar a los sospechosos y la familia exige respuestas urgentes.

Armando Nicolás Quirulef tenía 70 años y murió después de ser atropellado en las calles Catriel y Ruca Choroy. Su familia denunció que el motociclista escapó y que los allegados agredieron al comerciante que auxilió a la víctima e intentó impedir que el autor se diera a la fuga. Por su parte, piden explicaciones a los efectivos que intervinieron de por qué no identificaron a los involucrados.

El siniestro ocurrió el pasado lunes 5 de octubre, alrededor de las 00:35, en barrio Islas Malvinas de Neuquén capital. El hombre quedó tendido en el asfalto, mientras el conductor y otros jóvenes intentaban retirar la moto que había quedado tirada debajo de un auto rojo estacionado.

La familia busca que se identifique al conductor y que se esclarezca qué ocurrió durante los minutos posteriores al atropello, cuando, según los registros de las cámaras de seguridad, varias personas se acercaron al lugar y se produjeron incidentes frente al comercio.

"No podemos entender cómo la Policía no les tomó los datos", reclamó Micaela, hija de la víctima, en diálogo con LM Neuquén. La causa está a cargo de la fiscal Guadalupe Inaudi, de la Unidad Fiscal de Homicidios. Consultada por este diario, la funcionaria informó que la investigación se encuentra en curso.

Cómo fue el atropello que sufrió Armando Quirulef

Beatriz, sobrina de Armando, relató que Armando había participado de una reunión familiar y que, cerca de las 00:15, salió de su casa. Según la reconstrucción familiar que se logró cuando observaron los videos de las cámaras de seguridad, antes de cruzar la calle esperó a que pasaran vehículos.

Las imágenes son impactantes y permiten la secuencia del trágico accidente. A las 00:35, Armando comienza a cruzar después de que pasaran dos motos y un auto. Cuando avanza, otra moto que circula a velocidad lo embiste desde la derecha. Ambos caen al suelo y la moto termina encajada debajo de un auto rojo estacionado.

Armando queda tendido e inmóvil sobre el asfalto. El joven que conducía la moto se levanta y se quita el casco. Un hombre que estaba limpiando la vereda de enfrente cruza y se acerca a la víctima, mientras el dueño del negocio de la esquina sale del local e intenta asistirlo.

En paralelo, los dos jóvenes que habían pasado previamente en moto regresan y estacionan en la esquina, detrás del auto rojo. El conductor que protagonizó el choque deja su casco sobre el asiento de una de las motos.

De acuerdo con las imágenes a las que accedió LM Neuquén, ninguno de los jóvenes se agacha para asistir a Armando, que permanece inerte en el piso. En cambio, comienzan a intentar levantar la moto que quedó debajo del auto.

El comerciante, que estaba comunicándose por teléfono para pedir ayuda, intenta impedir que se retiren. En medio de la discusión, le da una cachetada a uno de los jóvenes.

"El hombre del negocio les decía que esperaran, que había que asistir a mi papá, que estaba tirado y que no se podían retirar la moto sin esperar la llegada de la Policía", dijo Micaela.

Sin embargo, los jóvenes no hacen caso, levantan y corren la moto. La situación se agravó cuando uno de los jóvenes se retiró y a los minutos llegó un Fiat Uno blanco, que estacionó unos metros más adelante. De ese vehículo descendieron un hombre y una mujer que hablaron con el joven motociclista. En la filmación, ambos adultos le hacen gestos con los brazos para que se vayan.

Poco después, los jóvenes toman sus cascos y se retiran. Así, la moto involucrada en el homicidio es desaparecida de la escena.

Los destrozos en el comercio y la llegada de la Policía

La secuencia no terminó con la partida de los motociclistas. Más personas, a quienes la familia identifica como familiares o allegados de los jóvenes, llegaron al lugar y comenzaron a increpar al dueño del negocio.

Según la denuncia, el comerciante había advertido que había cámaras de seguridad que podían registrar lo ocurrido. La familia sostiene que esa circunstancia desencadenó las agresiones de unas diez personas que se habían reunido en el lugar.

El hombre terminó refugiándose dentro del local mientras varias personas rompían los vidrios e intentaban abrir la puerta. En las imágenes también se observa la llegada de otro hombre que intenta que cesen los incidentes.

La Policía llegó alrededor de las 00:53, según la reconstrucción de las cámaras. Para entonces, Armando seguía tendido en el suelo, rodeado por un grupo de jóvenes.

Los efectivos se acercaron a las personas que estaban en la esquina y conversaron con ellas. En ese momento, algunos de los presentes también intentaban ingresar al comercio.

Aproximadamente dos minutos después llegó la ambulancia. Los profesionales de la salud colocaron a Armando en una camilla y lo ingresaron a la ambulancia, que permaneció más de diez minutos en el lugar. Durante ese lapso, uno de los policías se acercó a la puerta trasera para observar a la víctima.

Después, un efectivo entró al negocio y conversó con el comerciante. También filmó con su celular la pantalla de una computadora portátil en la que el hombre le mostraba las grabaciones del atropello y de los destrozos.

Para la familia de Armando, sin embargo, la intervención policial dejó preguntas sin respuesta: cuestionan que no se haya identificado a todos los involucrados ni se haya impedido que se retiraran antes de que se pudiera esclarecer lo sucedido.

La familia se enteró en la comisaría de que Armando estaba internado

Beatriz contó que esa noche no se enteraron de lo que había sucedido. Como no regresaba a su casa, pensaron que podía haberse quedado en la vivienda de un amigo que vive cerca.

"Mi prima me dice: '¿Sabés que no llega mi papá?'. A la mañana fuimos a buscarlo a lo de su amigo Juan, pero no estaba. Entonces se nos ocurrió ir a la Comisaría Tercera y preguntar por él", relató.

Fue allí donde les informaron que había sido trasladado al hospital Castro Rendón. La familia llegó alrededor de las 15:30. Según contó Beatriz, el médico les explicó que Armando había ingresado en código rojo, inconsciente y con un fuerte golpe en la cabeza.

Más tarde, cerca de las 18, volvieron a la comisaría para intentar averiguar qué había pasado. Les indicaron que había habido un siniestro en Catriel y Ruca Choroy y que debían dirigirse al área de Tránsito, cuyos agentes supuestamente habían intervenido en el siniestro.

"Nos dijeron que con una denuncia nos iban a dar una respuesta. Pero ¿qué íbamos a denunciar si no sabemos qué había pasado?", cuestionó la sobrina.

La familia comenzó entonces a buscar información por sus propios medios. En una verdulería de la zona preguntaron si alguien sabía algo del accidente y descubrieron que, enfrente, le estaban colocando vidrios nuevos al dueño del comercio que había sufrido los daños.

El hombre les entregó las grabaciones de las cámaras de seguridad y se ofreció a declarar como testigo. Los familiares llevaron el material en un pendrive para que pudiera ser incorporado a la investigación.

Las críticas sobre el accionar policial

Micaela, hija de Armando, cuestionó que los jóvenes que estaban en el lugar se retiraran sin que, según denuncia, se tomaran sus datos. También apuntó contra la falta de asistencia inmediata a su padre.

"Primero lo choca y sus dos amigos en moto, que ya habían pasado, vuelven y lo dejan ahí tirado. Nadie lo asiste. El único que sale a ayudarlo es el dueño del negocio de la esquina, que incluso llama a la Policía", sostuvo.

La mujer también denunció las agresiones contra el comerciante, que habría intentado evitar que se llevaran la moto antes de la llegada de los efectivos.

"¿Por qué no tomaron fotos, no intervinieron, no detuvieron a alguien? La Policía no toma testigos, no hace nada. No entendemos por qué no se supo más nada de esto", expresó la familia.

De acuerdo con lo que les transmitieron durante sus consultas, la investigación todavía necesitaba avanzar en la identificación de las personas que aparecen en las imágenes. Los familiares señalaron que, en un primer momento, les dijeron que se convocaría a un testigo y que se requería un video de mayor claridad. Posteriormente, supieron que las grabaciones ya habían sido secuestradas.

La investigación por el homicidio de Quirulef

La licencia de inhumación emitida el 8 de octubre por el Ministerio de Seguridad indica que Nicolás Armando Quirulef murió el 7 de octubre a las 11:30, con diagnóstico de "muerte encefálica".

Cuando sus familiares acudieron a la Fiscalía el 8 de octubre, recibieron un certificado que consignaba que la causa estaba caratulada como homicidio culposo en siniestro vial.

El abogado Joaquín Imas, quien colabora con la familia, informó a LM Neuquén que había accedido al legajo de la investigación y que se había comunicado con la Fiscalía. Según explicó, se confirmó la intervención de la Comisaría Tercera y de un móvil policial.

Imas señaló que el conductor de la moto todavía no ha sido identificado y que la Fiscalía trabajaba sobre las imágenes de las cámaras de seguridad para reconocer los rostros de las personas que participaron del episodio. También consideró relevante determinar dónde quedó la moto, que fue retirada del lugar después del atropello.

"No se llegó a identificar al autor, pero se determinó que las personas eran allegadas a uno de los motociclistas y agredieron al héroe que intenta que no se lleven la moto del lugar", dijo y agregó "la policía interviene en medio de un intento de linchamiento, hay una persona en el suelo".

El abogado precisó, pese a los incidentes registrados frente al comercio, no se demoró a ninguna de las personas que agredieron al comerciante. A su entender, la investigación debe esclarecer tanto el atropello como los hechos posteriores y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder.

A más de dos semanas de la muerte de Armando, su familia reclama que se identifique al motociclista y que se esclarezca por qué se fue sin asistirlo. "Si fue un accidente, cómo no se quedó a preguntarle cómo estaba, a pedir auxilio, lo dejan tirado 20 minutos hasta que viene la ambulancia que llamó el comerciantes, en vez de pedir perdón se fueron", exclamó.

"Hace 15 días que mataron a mi padre y no tenemos información", manifestó la familia, que insiste en que las grabaciones y el testimonio del comerciante pueden resultar fundamentales para reconstruir lo ocurrido. "Los policías también deben explicaciones de por qué no identificaron a nadie ni se los llevaron demorados", agregó.