Allanaron dos casas en Cutral Co, detuvieron a un hombre y secuestraron armas de fuego

Los procedimientos se llevaron a cabo en el marco de una investigación por lesiones calificadas y amenazas agravadas por el uso de arma de fuego.

Personal de la Policía de Neuquén realizó allanamientos en dos domicilios de Cutral Co en el marco de una investigación judicial por lesiones calificadas y amenazas agravadas por el uso de arma de fuego . Los resultados de las diligencias resultaron positivos con el secuestro de dos armas de fuego y un hombre detenido.

Los procedimientos se realizaron el jueves 22 de octubre por parte de efectivos de la Comisaría 15° de la localidad neuquina y fueron solicitados por el Ministerio Público Fiscal a partir de distintas tareas de investigación.

"Durante la primera diligencia, que tuvo lugar en un domicilio del barrio Peñi Trapún , los efectivos secuestraron una pistola calibre 9 milímetros, con su cargador y siete cartuchos", detallaron a través de un comunicado de prensa. Y agregaron que allí también encontraron otros 18 cartuchos del mismo calibre.

El segundo allanamiento, en tanto, se concretó en una casa ubicada en el barrio Pampa de Cutral Co, donde los efectivos encontraron e incautaron un revólver calibre 22 con ocho cartuchos. Asimismo, se realizó la requisa de un vehículo, que no arrojó resultados de interés para la investigación.

Como resultado de este operativo, un hombre fue detenido, mientras que otro fue demorado por registrar un pedido de paradero solicitado por el Ministerio Público Fiscal, a fin de establecer su identidad en sede policial.

Ambas diligencias derivaron de una investigación judicial por lesiones calificadas y amenazas agravadas por el uso de un arma de fuego.

Armas, municiones, un vehículo y dos demorados tras una serie de allanamientos

Hace pocas semanas, una investigación por una denuncia de abuso de arma de fuego y amenazas derivó en un importante operativo policial en la localidad de Centenario. Durante las diligencias, se realizaron seis allanamientos en distintos puntos, que terminaron con un resultado exitoso.

Gracias al operativo, se logró el secuestro de armas, municiones, un chaleco balístico, un vehículo y estupefacientes. Además, dos hombres fueron demorados y puestos a disposición de la Justicia.

La causa se inició en julio de este año a raíz de una denuncia radicada en la Comisaría 52°, luego de un violento episodio ocurrido contra un domicilio del barrio Vista Hermosa. Desde entonces, los investigadores avanzaron con distintas tareas que permitieron identificar los lugares que finalmente fueron allanados.

Los procedimientos se desplegaron en domicilios de los barrios Vista Hermosa, Eluney y en el sector de chacras de Centenario.

Seis allanamientos y un gran botín secuestrado

El despliegue estuvo a cargo de personal de la Oficina de Investigaciones Periferia II y de la Comisaría 52°, con la colaboración de efectivos de las comisarías 5° y 49°, el Consejo de Seguridad de Centenario y personal de la División Móviles de Seguridad (Demose).

Además, el procedimiento contó con la intervención de la Unidad Fiscal de Actuación Genérica de Neuquén.

Como resultado de los seis allanamientos, la Policía logró secuestrar dos armas de fuego. Una de ellas es una carabina calibre 22, que tenía su correspondiente cargador y municiones, mientras que también fue incautada una pistola del mismo calibre.

A estos elementos se sumaron distintas partes de armas de fuego, entre ellas una pieza correspondiente a un rifle tipo M4 y dos piezas de pistola con sus respectivos cargadores.