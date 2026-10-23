El Papa León XIV cambia su agenda tras la cirugía por cáncer: viaje cancelado por consejo médico

La decisión se conoció este viernes después de una radiografía de tórax de control que el realizaron al Sumo Pontífice.

León XIV suspendió su visita a Asís por consejo médico, pese a la evolución favorable tras la cirugía de pulmón (Foto: AFP / Tiziana Fabi)

El último parte médico del Papa León XIV, a pocos días de haber sido operado por un cáncer del pulmón, detalló que el resultado de los análisis realizados sobre el tejido extirpado confirmaron que se trataba de un tumor maligno”. Y aseguraron que no necesitará tratamiento oncológico. Pero ahora aseguraron la cancelación de un viaje.

La decisión se conoció este viernes después de una radiografía de tórax de control. El Vaticano informó que el estudio confirmó una “excelente evolución postoperatoria”, aunque los especialistas prefirieron desaconsejar ese vuelo como medida de precaución por el poco tiempo transcurrido desde la cirugía.

De acuerdo a lo informado desde el Vaticano, el Papa canceló su visita a Asís prevista para el martes 27 de octubre, por recomendación de los médicos que lo operaron de un cáncer de pulmón.

El equipo consideró prematuro el traslado en helicóptero, cuando todavía está en recuperación tras la intervención del día 13.

El pontífice recibió el alta del hospital Gemelli el 17 de octubre y continuó su recuperación en el Vaticano (Foto: ANSA)

La noticia llega a dos semanas de la gira que llevará al pontífice por Uruguay, Argentina y Perú. El Vaticano continúa con los preparativos del recorrido, que incluye encuentros con autoridades, celebraciones religiosas y visitas a comunidades.

La operación y el resultado de los estudios

El pontífice, de 71 años, fue intervenido el 13 de octubre en el Policlínico Gemelli de Roma. Dos días antes había anunciado, en el rezo del Ángelus, que le habían detectado un nódulo en el pulmón derecho.

Los cirujanos le extirparon el lóbulo inferior de ese pulmón y el análisis del tejido extraído confirmó un adenocarcinoma localizado. Los resultados definitivos de los estudios histológicos y de biología molecular fueron comunicados el miércoles 21 por los médicos Luigi Carbone y Stefano Margaritora.

La evaluación oncológica posterior determinó que no necesita tratamiento adicional, de acuerdo con ese comunicado. Margaritora fue el cirujano a cargo de la operación y Carbone es el responsable de Sanidad e Higiene del Vaticano.

León XIV recibió el alta el sábado 17 y continuó su recuperación en el Palacio Apostólico. Al día siguiente volvió a rezar el Ángelus desde la ventana ante los fieles reunidos en la Plaza de San Pedro; el miércoles retomó la audiencia general. La recuperación modificó su rutina semanal: esta vez no se trasladó a Castel Gandolfo, donde suele pasar del lunes al martes por la noche para trabajar y descansar.

La cita de Asís y el mensaje que enviará

El Papa tenía previsto asistir al encuentro “Paz desarmada y desarmante”, organizado por la Comunidad de Sant’Egidio para conmemorar los 40 años de la Jornada Mundial de Oración por la Paz convocada por Juan Pablo II en 1986.

El Papa enviará un mensaje al encuentro de Asís que recordará los 40 años de la jornada de oración por la paz convocada por Juan Pablo II (Foto: ANSA)

La Santa Sede adelantó que enviará un mensaje a los organizadores, dirigentes y representantes religiosos, así como a los invitados. En el anuncio destacó el valor del diálogo y de los gestos de paz en una época atravesada por conflictos, como parte del llamado “espíritu de Asís”.

La gira por Sudamérica sigue prevista

El viaje apostólico está programado del 6 al 17 de noviembre y comprende diez ciudades. La primera etapa será en Uruguay, del 6 al 8, con actividades en Montevideo, Paysandú y Florida.

La llegada a la Argentina está prevista para el 8 de noviembre. El itinerario será por Buenos Aires, Córdoba y Luján hasta el día 11, cuando comenzará la última parte del recorrido.

En Perú, la agenda se extenderá hasta el 17 y abarcará Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa. Será un regreso al país donde León XIV desarrolló buena parte de su labor misionera y episcopal antes de su elección como Papa.