Feriados de noviembre 2026: cuándo son los próximos fines de semana largos y cómo quedó el nuevo calendario en Argentina

Al tradicional Día de la Soberanía Nacional, se sumará otro feriado nacional y dos jurisdiccionales por la visita del papa León XIV. Cuándo serán.

Para quienes esperan con ansias los feriados para descansar o hacer una escapada turística, noviembre 2026 trae buenas noticias. Este año, el penúltimo mes será atípico , ya que al tradicional Día de la Soberanía Nacional, se sumará un día no laborable de alcance federal y otros dos jurisdiccionales. Esto se debe a la visita del papa León XIV al país.

De esta manera, este noviembre tendrá dos fines de semana largos. Y para la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Córdoba, uno de ellos será de cuatro días . Sin embargo, es preferible aún no hacer planes, debido a que la llegada del Sumo Pontífice a la Argentina quedó en duda luego de su reciente cirugía en Roma por un cáncer pulmonar.

Mientras tanto, desde el Vaticano no anunciaron cambios en la agenda papal, por lo que al día de hoy, su gira por Uruguay, Argentina y Perú se mantiene en pie hasta nuevo aviso.

La visita del papa León XIV generará un nuevo fin de semana largo.

Cómo serán los feriados de noviembre por la visita del papa León XIV

Mediante el Decreto 1103/2026, firmado por el presidente Javier Milei y los integrantes del Gabinete, el Gobierno declaró de interés nacional la llegada del papa León XIV al país, prevista para el domingo 8 de noviembre y que se extenderá hasta el miércoles 11. Ante esta visita histórica, la Casa Rosada decidió declarar el lunes 9 feriado en todo el territorio nacional, tanto para la administración pública como para la actividad privada. Por ello, se generará un fin de semana largo de tres días, sumando el sábado 7 y el domingo 8.

Además, para que los fieles puedan movilizarse y participar de las actividades del Sumo Pontífice, la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y la provincia de Córdoba establecieron al martes 10 como feriado jurisdiccional. En este caso, el fin de semana largo estará compuesto por cuatro días.

Por último, la provincia de Buenos Aires también fijó como feriado jurisdiccional el miércoles 11 de noviembre, día en que León XIV encabezará la misa en la plaza ubicada frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Este día no laborable solo regirá para el territorio bonaerense.

El penúltimo mes del año tendrá dos fin de semana largos a nivel nacional.

Cuál es el otro fin de semana largo de noviembre 2026

Después de la visita del papa León XIV, habrá otro fin de semana largo. Será por el Día de la Soberanía Nacional, cuya fecha histórica es el 20 de noviembre, que este año cae viernes. Sin embargo, al tratarse de un feriado catalogado como “trasladable”, fue movido al lunes 23 de noviembre. Así, se generarán tres días libres entre el sábado 21 y el propio lunes 23.

El Día de la Soberanía Nacional recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado que tuvo lugar en 1845, en un recodo del río Paraná, al norte de la Provincia de Buenos Aires. La fecha conmemora la gesta heroica de los soldados de la Confederación Argentina, liderada por Juan Manuel de Rosas, quienes en inferioridad de condiciones resistieron la invasión del ejército anglo-francés que pretendía colonizar los territorios de nuestro país.

El acontecimiento sirvió para ratificar y garantizar la soberanía nacional y es símbolo de independencia, libertad y unidad nacional.

El Día de la Soberanía Nacional recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado.

Cómo quedan todos los feriados de noviembre

Con el cronograma ya confirmado, estos serán todos los feriados nacionales y jurisdiccionales en el penúltimo mes del año: