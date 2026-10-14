Crece la incertidumbre sobre la visita de León XIV a la Argentina y los feriados de noviembre

El Vaticano confirmó que la cirugía fue exitosa y se extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho. Por ahora, la visita del 8 al 11 de noviembre sigue en pie.

El papa León XIV fue operado con éxito de un adenocarcinoma pulmonar en el Policlínico Gemelli de Roma, el hospital de referencia histórica para los pontífices. El Vaticano confirmó que durante la intervención, realizada el martes 13 de octubre, los médicos extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho y que el diagnóstico de malignidad fue confirmado mediante un examen histológico realizado durante la cirugía.

La operación concluyó sin complicaciones y el Papa permanece internado con una recuperación prevista de aproximadamente una semana, acompañado por su médico personal Luigi Carbone y el enfermero Massimiliano Strappetti.

El nódulo había sido detectado durante un control de rutina en una etapa temprana. Según personas que estuvieron con él en las últimas horas previas a la cirugía, León XIV decidió operarse cuanto antes con el objetivo de mantener su agenda en América Latina. El diagnóstico y la intervención se produjeron a menos de un mes de su prevista gira sudamericana, que contempla paradas en Uruguay, Argentina y Perú.

Por ahora, la visita del 8 al 11 de noviembre a la Argentina no registra cambios oficiales. El arzobispo de Mendoza y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, precisó que no hubo alteraciones en la agenda y que la organización de la visita sigue en pie. El Vaticano, los obispos y los gobiernos de los países involucrados acordaron que cualquier anuncio —sea de confirmación, ajuste o reprogramación— se hará de forma conjunta y coordinada.

Feriados de noviembre: el Gobierno admite que podría adaptarlos si la visita se reprograma

La incertidumbre sobre la recuperación del pontífice abrió una pregunta concreta para millones de argentinos que ya tienen planes armados para noviembre: ¿qué pasa con los feriados? El presidente Javier Milei fue explícito: el Gobierno está dispuesto a modificar el calendario oficial si el estado de salud de León XIV obliga a reprogramar la visita. Sin embargo, subrayó que la prioridad en este momento es la recuperación del Papa.

El esquema de feriados vigente fue establecido por el Decreto de Necesidad y Urgencia 1103/2026, publicado el 28 de septiembre, y todavía no fue modificado ni derogado. El cronograma prevé: el lunes 9 de noviembre como feriado nacional en todo el país. El martes 10 de noviembre será feriado en la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Córdoba, donde el Papa tiene actividades programadas. Y el miércoles 11 de noviembre será feriado en la provincia de Buenos Aires por la misa en Luján.

Mientras el DNU no sea reemplazado, los feriados siguen vigentes y quienes tienen viajes o actividades planificadas para ese fin de semana largo pueden tomar como referencia el calendario oficial.

La confirmación de que la cirugía fue exitosa es una señal alentadora, pero el diagnóstico de cáncer de pulmón introduce una variable que la comunidad médica y los organizadores de la gira siguen de cerca. Los próximos partes médicos del Gemelli serán determinantes para saber si León XIV estará en condiciones de emprender vuelos internacionales en las fechas previstas. Tanto en la Casa Rosada como en ámbitos eclesiásticos, el seguimiento de las comunicaciones procedentes de Roma es permanente.