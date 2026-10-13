Cuándo será el próximo feriado y fin de semana largo: las fechas confirmadas

El 2026 entra en su último tramo con nuevas fechas de descanso confirmadas en el país.

El feriado del 17 de agosto permitirá disfrutar de un fin de semana largo de tres días.

Luego del fin de semana largo que dejó el feriado del 12 de octubre , ya hay quienes se pregunta cuándo será la fecha del próximo descanso extra. Lo cierto es que todavía quedan varias jornadas especiales y fines de semana largos antes de fin de año.

El 2026 entra en su último tramo con nuevas fechas de descanso confirmadas en el calendario antes del cierre. La agenda todavía contempla feriados trasladables, un día no laborable con fines turísticos y celebraciones religiosas.

La combinación de esas fechas permitirá, en algunos casos, fines de semana largos y pausas extendidas antes de fin de año.

Cuándo es el próximo feriado en Argentina

Tras el descanso de octubre, ya hay fecha confirmada para el próximo feriado en Argentina y será el lunes 9 de noviembre, declarado para todo el país por la visita de León XIV.

El Ejecutivo argumentó que la visita tendrá una “trascendencia institucional, social, cultural y religiosa” y que las actividades previstas convocarán a fieles y visitantes nacionales y extranjeros en distintas jurisdicciones del país.

La norma aclara además que la medida permitirá alcanzar a los organismos, dependencias y actividades sujetos a jurisdicción nacional que funcionan en esos territorios.

Este nuevo feriado nacional que se concretará por única vez en el todo el país, habilitará un fin de semana largo desde el sábado 7 hasta el lunes 9 de noviembre, que se sumará al esquema habitual de feriados previsto para este 2026.

La jornada tendrá alcance nacional y será obligatoria tanto para la administración pública como para el sector privado. Según el artículo 166 de la Ley de Contrato de Trabajo 20.744, quienes deban trabajar cobrarán la remuneración habitual más una suma equivalente, por lo que percibirán el doble de una jornada ordinaria.

En el marco de la visita del Papa también habrá dos feriados más aunque con alcance local: el martes 10 será feriado en la Ciudad de Buenos Aires y Córdoba, mientras que el miércoles 11 lo será en la provincia de Buenos Aires.

Cuáles son todos los feriados que quedan para el 2026

Los próximos períodos de descanso ya fueron confirmados por el Gobierno Nacional.

Lunes 23 de noviembre: d ía de la Soberanía Nacional. La conmemoración corresponde al viernes 20, pero se traslada al lunes siguiente y forma un fin de semana largo desde el sábado 21.

ía de la Soberanía Nacional. La conmemoración corresponde al viernes 20, pero se traslada al lunes siguiente y forma un fin de semana largo desde el sábado 21. Del sábado 5 al martes 8 de diciembre: será el período más extenso del tramo final del año. El lunes 7 es día no laborable con fines turísticos y el martes 8 se celebra el Día de la Inmaculada Concepción de María, que es feriado nacional.

será el período más extenso del tramo final del año. El lunes 7 es día no laborable con fines turísticos y el martes 8 se celebra el Día de la Inmaculada Concepción de María, que es feriado nacional. Viernes 25 de diciembre: Navidad completará el calendario. Al coincidir con un viernes, permitirá un descanso de tres días junto con el sábado 26 y el domingo 27.

Diferencia entre feriado y día no laborable

Feriados nacionales:

Son obligatorios.

Si se trabajan se pagan doble.

Días no laborables: