Los cambios hormonales pueden favorecer la grasa abdominal después de los 45 años. La recomendación de los expertos.

Después de los 40 años, los cambios hormonales que atraviesan las mujeres, favorecen a la acumulación de la grasa abdominal.

Reducir la grasa abdominal después de los 45 años puede convertirse en un desafío para muchas mujeres, incluso cuando mantienen una alimentación equilibrada y realizan actividad física de manera habitual. Los cambios que atraviesa el organismo durante esta etapa pueden influir directamente en el peso y la distribución de la grasa corporal .

La perimenopausia y la menopausia representan períodos de importantes transformaciones hormonales. A esto se suma la pérdida progresiva de masa muscular asociada al envejecimiento, un proceso que puede disminuir el gasto energético y modificar la manera en que el cuerpo utiliza y almacena energía.

Según explicó a Infobae la doctora Ana Cascú , médica clínica especialista en nutrición (MN 105261), la reducción de los estrógenos favorece que el tejido adiposo se concentre en la región abdominal.

Frente a este escenario, existen siete hábitos clave que pueden incorporarse a la rutina para favorecer el control del peso y mejorar la salud después de los 45 años.

En esta etapa también pueden producirse alteraciones en la sensibilidad a la insulina, en la calidad del sueño y en la regulación del apetito. Muchas veces cambian las preferencias gustativas, agregó la médica. “Por eso, aun manteniendo el mismo peso, una mujer puede presentar mayor perímetro de cintura y menor masa muscular. No se produce exclusivamente por una causa, sino por la interacción entre factores hormonales, metabólicos, conductuales y propios del envejecimiento”, señaló la especialista en nutrición.

Por su parte, la endocrinóloga Laura Maffei (MNº 62441), directora de Maffei Centro Médico e Investigación Clínica Aplicada, explicó que la perimenopausia es una transición que puede comenzar entre los 40 y 50 años y extenderse varios años antes de la menopausia definitiva. Durante este período, la disminución progresiva de los estrógenos genera modificaciones en la composición corporal.

“En esta etapa, el cuerpo tiende a incrementar la grasa corporal porque en el tejido graso se producen otros tipos de estrógenos que ayudan a compensar la falta de los ováricos. Este mecanismo tiene una función protectora, especialmente para la salud ósea y cardiovascular”, señaló la especialista.

Además, indicó que con el paso del tiempo el metabolismo se vuelve más lento y el equilibrio hormonal cambia, lo que también favorece el aumento de peso. “La distribución puede variar: algunas mujeres aumentan de manera global y otras lo notan más en la zona abdominal”, afirmó la doctora.

Siete hábitos clave para perder grasa abdominal

La health coach Glenda Estévez propuso en Women’s Health distintos hábitos para perder grasa durante la perimenopausia sin convertir la dieta ni el ejercicio en una exigencia permanente. Frente a la idea de entrenar durante horas o restringir la comida de forma continua, Estévez planteó incorporar acciones que puedan mantenerse en el tiempo:

Dejar de estar a dieta todo el año. Estévez afirmó: “Tu cuerpo no está diseñado para vivir en déficit. Perder grasa debería ser una fase, no una forma de vida. Alternar etapas de déficit, mantenimiento y construcción de músculo cuida tu metabolismo y hace que los resultados se sostengan”.

Estévez afirmó: “Tu cuerpo no está diseñado para vivir en déficit. Perder grasa debería ser una fase, no una forma de vida. Alternar etapas de déficit, mantenimiento y construcción de músculo cuida tu metabolismo y hace que los resultados se sostengan”. Que las últimas dos repeticiones cuesten. El entrenamiento de fuerza adquiere un lugar central durante la perimenopausia porque la masa muscular tiende a disminuir con los años. “Si terminas cada serie sintiendo que podrías hacer 10 más, tus músculos no tienen motivo para crecer. Busca que tus últimas 1 o 2 cuesten de verdad, siempre con buena técnica”, recomendó Estévez.

El entrenamiento de fuerza adquiere un lugar central durante la perimenopausia porque la masa muscular tiende a disminuir con los años. “Si terminas cada serie sintiendo que podrías hacer 10 más, tus músculos no tienen motivo para crecer. Busca que tus últimas 1 o 2 cuesten de verdad, siempre con buena técnica”, recomendó Estévez. Priorizar la proteína. La licenciada Natalia Antar (MN 8271, MP 4226), nutricionista del Hospital Británico y de la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer (LALCEC), señaló que la proteína es un nutriente fundamental porque participa en la formación y reparación de tejidos y, especialmente, en el mantenimiento de la masa muscular. También contribuye a generar mayor saciedad. Como orientación práctica, recomendó consumir alrededor de 20 a 30 gramos de proteína en una comida principal, aunque no es necesario que todas las personas alcancen exactamente esa cantidad.