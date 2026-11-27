Luego de las dos jornadas de paro y movilización, el gremio docente recibió un llamado desde la Provincia.

Luego de las dos jornadas de paro y movilización que llevaron adelante los docentes de Neuquén , este viernes 27 de noviembre, el gremio ATEN fue convocado por el Gobierno provincial a una nueva instancia de negociación de la paritaria 2027.

La noticia fue confirmada por la organización sindical a través de sus canales de comunicación. “Compañerxs: hace unos instantes hemos recibido la convocatoria a mesa de negociación de parte del Gobierno provincial”, informaron.

A través de una nota oficial, que lleva la firma del ministro de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos, Jorge Tabares, el Ejecutivo provincial convocó a la secretaria general de ATEN, Fany Mansilla , y, por su intermedio, a la organización sindical docente.

La reunión tendrá lugar este sábado 28 de noviembre, a las 12, en Casa de Gobierno, ubicada en la intersección de las calles Roca y Rioja de la capital neuquina.

Desde el gobierno destacaron que propusieron "la continuidad al diálogo con un nuevo encuentro que permitirá dar previsibilidad al funcionamiento del sistema educativo neuquino".

Las jornadas de paro y movilización

Tras el fracaso de la última reunión paritaria entre ATEN y el Gobierno de Neuquén, el gremio docente llevó adelante un paro de 48 horas durante el miércoles 25 y el jueves 26 de noviembre.

En el marco de las medidas de fuerza, los trabajadores de la educación realizaron diversas actividades, entre ellas una permanencia en Casa de Gobierno. Desde el gremio, explicaron que la permanencia tuvo como objetivo exigir una convocatoria urgente a la mesa de negociación.

Además, plantearon que el Gobierno provincial tiene la responsabilidad de garantizar el inicio del ciclo lectivo 2027 sin conflictos, por lo que consideran necesario avanzar en una instancia de diálogo.

El gremio también organizó distintas actividades para visibilizar sus reclamos y abordar cuestiones vinculadas con la memoria, los derechos humanos y la violencia de género, entre ellas, acompañaron la marcha del 25N, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

El ofrecimiento del Gobierno contemplaba un incremento del 7% en los haberes de enero, la continuidad de las actualizaciones por inflación hasta junio y el pago extraordinario de 480.000 pesos netos por cargo, con carácter no remunerativo y no bonificable.

Sin embargo, la propuesta fue considerada insuficiente por el gremio, que solicitó una nueva convocatoria para continuar las negociaciones.

En las últimas horas, ATEN anunció otras 72 horas de huelga para la próxima semana. Por ahora, habrá que esperar las definiciones de la próxima reunión que tendrá lugar este sábado.