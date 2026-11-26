Con las mismas caras y viejas desconfianzas, el oficialismo provincial y la Multicolor trasladan su pulseada política a la discusión paritaria. Un escenario conocido que amenaza la previsibilidad educativa.

La historia se repite como un calco de otros años. Los actores por parte del Ejecutivo provincial son otros, pero en el ámbito sindical docente las caras son las mismas. Quizás con algunas canas y las arrugas de tanto tiempo de lucha.

La sociedad neuquina ha madurado. Supo dar un volantazo político a tiempo en la ciudad de Neuquén en 2019, con Primero Neuquén llevando a Mariano Gaido a la comuna y cuatro años después hizo lo propio en abril de 2023 llevando a la gobernación al actual mandatario, Rolando Figueroa , con el frente Neuquinizate. El reseteo político en dos fases se hizo sin traumas. Los cambios oxigenaron las gestiones gubernamentales y los resultados están a la vista tanto en la capital provincial como en cada rincón de la provincia.

Ese reseteo aún no ha llegado al sindicalismo docente. La muestra es la puja política eterna que mantienen el sector del TEP, que gobierna la Comisión Directiva Provincial, y la Multicolor, oficialismo en las seccionales de Neuquén Capital, Plottier, San Patricio del Chañar y Picún Leufú.

Interna

Si puertas adentro algo hubiera cambiado, esta semana las escuelas no hubieran estado paralizadas. Este es el síntoma de mayor preocupación en la sociedad neuquina: cómo hacer para evitar que los traumas políticos internos exploten en las aulas del sistema educativo provincial. Está visto que, a pesar del reseteo y las buenas intenciones de los funcionarios de Educación, el actual Gobierno hoy está lejos de poder garantizarlo.

La foto es un calco de otros años: las diferencias ideológicas dentro del sindicato docente desbordan las asambleas y complican la búsqueda de acuerdos. Mientras el TEP y la Multicolor dirimen sus históricas diferencias por el rumbo del gremio, la incertidumbre y la desazón vuelven a instalarse entre las familias.

Aunque ambas conducciones niegan que el freno de mano a la educación pública neuquina obedezca a disputas internas, los hechos recientes demuestran lo contrario. Los detalles que trascendieron de la última asamblea —convocada por la Seccional Neuquén, alineada con la Multicolor, e impugnada por la conducción provincial del TEP— terminan de confirmar lo que las familias ya perciben: la interna docente volvió con toda su fuerza.

Como ocurrió en otras épocas, el gremio docente volvió a debatir cómo ejercer el poder y de qué manera pararse frente al Gobierno ante la mirada de sus representados. El conflicto se desmadra cuando esa discusión interna deja de procesarse puertas adentro y se traslada a las aulas.

Dos formas de entender el sindicalismo

Las últimas elecciones en el gremio docente dieron un aval de continuidad al TEP en la Comisión Directiva Provincial y en la mayoría de las seccionales del interior. Durante años, Marcelo Guagliardo fue la principal referencia de Trabajadores por una Educación Popular (TEP). Fruto de la renovación de autoridades, su sucesora, Fany Mansilla, heredó una estructura con fuerte presencia territorial, pero también un sindicato dividido. Los comicios de 2025 lo dejaron en evidencia: el oficialismo retuvo la conducción provincial por un margen estrecho frente a la lista encabezada por Angélica Lagunas, mientras que la oposición conservó Neuquén Capital, la seccional de mayor peso, actualmente conducida por Valeria Benavides.

Desde una postura que busca sintonizar con las demandas de la sociedad, el TEP reivindica la negociación institucional y los acuerdos posibles. La izquierda más combativa, como lo ha hecho históricamente, cuestiona esos entendimientos y defiende una estrategia de mayor confrontación. Para el TEP, cerrar una paritaria puede ser una conquista; para la Multicolor, una concesión al poder político.

Las asambleas son escenarios donde cada sector mide su fuerza. Allí no solo se discuten salarios: son instancias acaloradas y por demás intensas, donde los sectores se disputan quién tiene legitimidad para hablar en nombre de los docentes y quiénes pueden atribuirse la defensa más firme de sus derechos.

En esas disputas a verba llena, negociar siempre corre el riesgo de confundirse con retroceder. Y acordar, con perder. Así las cosas, la conducción provincial debe conseguir resultados sin parecer débil ante sus opositores, mientras que la Multicolor necesita hacer valer sus posiciones sin quedar reducida a rechazar todo lo que propone el oficialismo gremial. Esa tensión deja muy poco espacio para los matices.

Claudio Espinoza

Heridas que nunca terminaron de cerrar

La asamblea de ATEN Capital del 19 de noviembre es la foto más actualizada de lo que sucede internamente. La conducción provincial denunció “violencia y restricciones a la participación de sus representantes”; desde la oposición rechazaron esa versión. Después, la Comisión Directiva Provincial declaró “la nulidad del encuentro tras una impugnación de afiliados”.

“Si un sindicato discute quién está habilitado para decidir, el problema ya no es solo salarial: también es de convivencia interna”, nos decía hace algunos años el fallecido dirigente petrolero Guillermo Pereyra.

Un exdirigente de ATEN y consejero del ISSN, ya jubilado, explicó: “Las diferencias ideológicas tienen, además, una carga histórica. El asesinato de Carlos Fuentealba en 2007 dejó una herida profunda en Neuquén”. Y agregó: “Durante la última asamblea, el acercamiento político entre Carlos Quintriqueo y Jorge Sobisch volvió a activar esa memoria y los cuestionamientos sobre las relaciones entre dirigentes sindicales y el poder. Incluso cuando existen coincidencias frente a determinados hechos, las desconfianzas acumuladas reaparecen”.

“Ese pasado forma parte de la identidad de ATEN. Pero una memoria que debería permitir construir puntos de encuentro también puede terminar alimentando nuevas disputas si cada sector la convierte en otra frontera política”, sentenció.

El cansancio que queda afuera

Mientras tanto, del otro lado de las puertas del sindicato están los estudiantes, los docentes y las familias. La provincia conoce bien los conflictos educativos prolongados. Por eso, la apertura anticipada de las negociaciones había instalado la expectativa de una etapa con más previsibilidad, sin que eso significara renunciar al derecho a reclamar.

Hoy ese escenario vuelve a ponerse en duda. El Gobierno ofreció para 2027 actualizaciones por inflación, un 7% adicional en enero y una compensación extraordinaria de 480.000 pesos por cargo. ATEN consideró insuficiente la propuesta y resolvió nuevas medidas de fuerza.

El reclamo salarial siempre es legítimo. También lo es preguntarse cuánto pesa en las decisiones la oferta económica y cuánto una interna en la que cada posición se observa bajo la lupa de la competencia política.

El costo cotidiano se siente fuera de las asambleas: chicos que necesitan continuidad pedagógica, familias que reorganizan su trabajo y docentes que merecen estabilidad y salarios dignos. Hay un cansancio social frente a volver al mismo escenario que muchos creían superado.

ATEN ha demostrado durante décadas su capacidad de movilización. Su desafío actual es probar que puede tramitar sus diferencias sin convertir cada discusión en un callejón sin salida.

El TEP debe conducir a una organización plural. La izquierda sindical tiene que mostrar que la firmeza ideológica puede convivir con acuerdos. Ninguno necesita abandonar sus convicciones; ambas conducciones deben reconocer que el impacto de sus decisiones excede los límites del gremio.

Lo que más incomoda es que un sindicato fortalecido por la lucha colectiva parezca, por momentos, atrapado en sus propias disputas internas. Mientras esas diferencias siguen abiertas, la educación neuquina vuelve a esperar una salida. Como tantas otras veces en un pasado no tan lejano.