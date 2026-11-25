El presidente Abelardo de la Espriella autorizó la irrupción nocturna, tras el robo fallido a un blindado que derivó en el secuestro de 30 personas.

El operativo nocturno de rescate fue monitoreado por el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella.

La toma de rehenes que se desarrolló durante más de 15 horas en un supermercado de Cartagena , en el norte de Colombia , terminó este miércoles por la madrugada con el rescate con vida de todos los secuestrados y un delincuente abatido , tras una irrupción nocturna en medio de explosiones ejecutada por policías, militares y fuerzas especiales.

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella , confirmó el desenlace a la 1:30 desde esa turística ciudad caribeña, luego de autorizar el despliegue conjunto junto con la cúpula de seguridad.

El episodio se desató en el local de la cadena Almacenes Éxito, ubicado en el barrio La Castellana, después de que un grupo de delincuentes armados fracasara en su intento por robar un vehículo blindado con objetos de valor y se atrincherara con los cautivos dentro del establecimiento comercial.

El presidente Abelardo De La Espriella está recibiendo a los liberados a un costado del almacén Éxito Cartagena. En minutos, seis personas fueron sacadas desde el interior de este lugar. #VocesySonidos pic.twitter.com/ilLyjGjXhc — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) November 25, 2026

Imágenes difundidas por medios locales exhibían durante la mañana a hombres encapuchados con armas largas apuntando a rehenes amarrados y utilizados como escudos frente a los ventanales del comercio.

"Una operación impecable", la definición del presidente de Colombia

En un video publicado en la red social X, De la Espriella confirmó el final exitoso del operativo que supervisó desde su llegada a Cartagena. "A la 1.30 de la madrugada, desde Cartagena, me permito informarle a toda la ciudadanía que en una extraordinaria operación conjunta entre la Policía nacional y las fuerzas militares se logró el rescate de todos los secuestrados en el Éxito", afirmó.

"Fue una operación impecable", definió. Y añadió: "Tan pronto arribé a Cartagena y revisé con la cúpula militar y policial lo que estaba ocurriendo, autoricé ese operativo que resultó exitoso".

¡Que viva nuestra Fuerza Pública!



¡Que viva Colombia!



¡Que viva Cristo Rey!



¡Firme por la Patria!



(A.D.L.E) pic.twitter.com/1aPBlfuGqI — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 25, 2026

El mandatario confirmó además la muerte de uno de los atacantes durante el ingreso táctico y lanzó una advertencia sobre el accionar de las fuerzas de seguridad.

"Uno de los bandidos fue dado de baja. Se les dio la oportunidad de que se entregaran y liberaran a los rehenes. Rechazaron esa oportunidad y actuamos con contundencia", expresó.

"Cuando el Estados se decide, nunca pierde. Quien pretenda arrodillar al Estado, al Gobierno, a la ciudadanía trabajadora, encontrará una respuesta letal por parte de este Gobierno y de nuestra fuerza pública", advirtió.

Por último, felicitó "a todos los miembros de la Policía y de las fuerzas militares por esta operación".

De la Espriella había pasado la mañana en la ciudad central de Villavicencio para evaluar los daños de un atentado ocurrido la víspera con un saldo de 23 heridos.

Ya en el perímetro del almacén costeño, el jefe de Estado saludó y estrechó la mano de comandantes de una unidad especializada en secuestro y extorsión, y anticipó en rueda de prensa: "Esto va a salir bien para los secuestrados, no estoy tan seguro que salga tan bien para los bandidos".

El asalto nocturno y la liberación de los rehenes

El avance definitivo hacia la entrada principal del supermercado comenzó pasada la medianoche, acompañado por el sobrevuelo de un helicóptero sobre los alrededores del barrio La Castellana.

Horas antes, la Policía Nacional había difundido un reporte oficial sobre la atención médica brindada a los primeros cautivos que salieron del edificio. "Las diez personas que han sido liberadas en medio del secuestro que se registra en un almacén de cadena de la ciudad fueron atendidas oportunamente por la Policía Nacional", indicó la información oficial.

"Todas nuestras capacidades humanas, tecnológicas y especializadas están desplegadas, bajo una coordinación interinstitucional, para proteger a los ciudadanos que aún permanecen en el establecimiento comercial y lograr su liberación en condiciones seguras", agregó la fuerza.

Durante el desarrollo de la crisis circuló en redes sociales y en un medio colombiano una presunta carta atribuida a los hombres armados, mediante la cual reclamaban el pago de 7 mil millones de pesos colombianos (unos 2 millones de dólares) a cambio de liberar a las personas retenidas. El documento tuvo que ser peritado por los investigadores para verificar si constituía una comunicación real de los captores o un señuelo.

"7 mil millones de pesos. Estos se los pedirán a los dueños de Almacenes Éxito; los traerán de la siguiente manera. 5 mil millones en billetes de 100 mil, en paquetes de 10 millones, y 2 mil millones en billetes de 50 mil, en paquetes de 5 millones. Cuando tengan el dinero lo traerán en bolsas de basura negras, se entregará por la puerta principal; sobra decir que contaremos todo el dinero, deben traerlo antes de 2 p. m.", detallaba textualmente el escrito atribuido a los secuestradores.