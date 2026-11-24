El río creció por las lluvias y cuatro personas quedaron sin posibilidad de regresar. El sistema que utilizaron para rescatarlos.

Las autoridades advirtieron sobre la posibilidad de crecidas repentinas en ríos y arroyos, en el marco de los efectos de El Niño.

Cuatro excursionistas fueron protagonistas de un inédito rescate en las sierras de Córdoba , tras quedarse aislados por la crecida del río . Bomberos y personal especializado debieron intervenir para ponerlos a salvo.

El episodio ocurrió este domingo por la noche sobre el río San Guillermo en Villa de Soto. Tres mujeres y un hombre fueron los protagonistas, luego de terminar una excursión por el sendero que conduce al cerro de la Cruz cuando la crecida del cauce les impidió continuar.

Frente a la imposibilidad de atravesar el curso de agua, solicitaron asistencia a equipos de emergencia. En el lugar se hizo presente personal del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR) con Bomberos Voluntarios de Villa de Soto para concretar el rescate.

Debido a las condiciones del río, los rescatistas montaron un sistema de cuerdas que permitió realizar el cruce de manera segura.

El sistema que utilizaron para rescatar a los cuatro excursionistas

El sistema de tirolesa fue un éxito y lograron auxiliar a los cuatro excursionistas. Una vez terminado el operativo, las tres mujeres y el hombre fueron trasladados a un lugar seguro y asistidos por personal médico.

Según indicaron, todos se encontraban en buen estado de salud y ninguno requirió derivación ni traslado a un hospital.

El procedimiento quedó registrado en varios videos que circularon en redes sociales y muestran el trabajo de los equipos de emergencia para superar las dificultades que presentaba la crecida.

En ese contexto, organismos provinciales y equipos de emergencia advirtieron sobre la posibilidad de crecidas repentinas en ríos y arroyos, en el marco del temporal que atraviesa la provincia bajo efecto del fenómeno climático El Niño.

También recomendaron no ingresar a cauces ni intentar cruzarlos cuando el nivel del agua aumenta. También sugieren consultar las alertas meteorológicas antes de una actividad al aire libre.

La lluvia caída en zonas más altas de la cuenca también puede incrementar el caudal aguas abajo, incluso cuando en el punto donde se encuentran los excursionistas no se registran precipitaciones de igual intensidad.

Rescataron a una mujer que se descompensó a 2.100 metros de altura en el volcán Lanín

Una mujer que trabajaba en la zona de domos del volcán Lanín debió ser rescatada luego de sufrir una descompensación mientras se encontraba a gran altura. Debido a su delicado estado de salud, se organizó un operativo de emergencia para asistirla y trasladarla hasta un centro médico.

El pedido de auxilio fue recibido durante la noche del domingo por personal de la Administración de Parques Nacionales (APN), que alertó sobre la situación de la trabajadora. La mujer presentaba fuertes dolores abdominales y escalofríos, por lo que necesitaba atención médica.

Tras recibir la comunicación, efectivos del Grupo Especial en Alta Montaña (GEAM), dependiente del Escuadrón 33 San Martín de los Andes de Gendarmería Nacional, comenzaron las coordinaciones para llevar adelante el rescate.

El operativo se puso en marcha a las 5 de la mañana de este lunes. Una patrulla motorizada de Gendarmería inició el ascenso hacia el volcán Lanín y logró llegar hasta las inmediaciones del refugio, ubicado a unos 2.100 metros sobre el nivel del mar.