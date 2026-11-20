Voladuras de techos, calles anegadas, familias evacuadas y apagones marcaron una tormenta severa con vientos por encima de los 140 km/h.

Las fuertes tormentas y viento provocaron destrozos en viviendas, caída de árboles y evacuaciones.

Un impactante temporal azotó a la provincia de Córdoba este jueves por la noche y viernes por la madrugada. Varias localidades se vieron afectadas por ráfagas de viento que llegaron hasta los 140 km/h, como por lluvias que superaron los 100 milímetros. Los graves destrozos provocaron voladuras de techos, cortes de luz, caída de árboles e incluso evacuados.

El sur y este de la provincia quedaron en el ojo de la tormenta alrededor de las 3:40 de la mañana, con la llegada del fenómeno El Niño. San Francisco y Calchín Oeste resultaron las localidades más afectadas por la intensidad del viento, con ráfagas que alcanzaron velocidades cercanas a los 100 kilómetros por hora.

En tanto, en General Cabrera y General Deheza , las abundantes precipitaciones ocasionaron anegamientos y obligaron a evacuar vecinos. Ambas ciudades encabezaron las mediciones con 117 milímetros .

La situación también afectó la circulación por la ruta nacional 158, donde la acumulación de agua obligó a interrumpir el tránsito en diferentes sectores.

Los vientos en San Francisco y Calchín Oeste provocaron voladuras de techos

La zona más perjudicada sería el noreste de San Francisco, donde se registraron voladuras de techos de chapa. También hubo daños en galpones de empresas, plazas, paseos y sectores del arbolado público.

El intendente de la localidad, Damián Bernarte informó que se registraron más de 30 voladuras de techos. También se reportaron importantes destrozos en la plaza General Paz, donde cayeron palmeras de gran antigüedad.

Pese a la magnitud de los daños, no se reportaron víctimas en los primeros relevamientos. El intendente encabezó un comité de emergencia integrado por distintas áreas municipales, Bomberos Voluntarios y fuerzas de seguridad para ayudar a los afectados.

Fueron ocho subestaciones eléctricas las afectadas por el temporal, lo que dejó al 70% de la ciudad sin el suministro de luz. El sector noreste fue uno de los más afectados, con daños en viviendas y obstrucciones en calles y accesos.

Por su parte, en Calchín Oeste se vivió una situación similar. Desde el gobierno de Córdoba reportaron que no se registraron personas heridas y las rutas provinciales 13 y 10 permanecían habilitadas. La localidad se encontraba sin suministro eléctrico.

Entre los sectores más perjudicados se encuentran una planta láctea recientemente inaugurada y un emprendimiento vinculado con la actividad de neumáticos.

El propietario del Garino Neumáticos, Rogelio, relató el impacto de ver destruido en segundos el fruto de años de esfuerzo y trabajo en una localidad pequeña.

"En tres minutos nos destruyó, nos dejó sin nada. El dolor más grande está en el alma porque esto uno lo hizo con mucho sacrificio y mucho esfuerzo", dijo en diáogo con Cadena 3.

Desde la estación meteorológica de la UTN aclararon que no se trató de un tornado, sino de una tormenta severa que se desarrolló rápidamente sobre la ciudad.

Fuertes tormentas azotaron a General Cabrera y General Deheza

En el sur de Córdoba, General Deheza acumuló 117 milímetros de lluvia durante el jueves, según informó su intendente, Eduardo Pizzi.

Las precipitaciones fueron especialmente intensas durante la tarde y la noche, con registros de entre 65 y 70 milímetros en apenas media hora.

Algunas personas fueron evacuadas y trasladadas al hospital para su atención. También se suspendieron las actividades escolares y se realizan tareas de mantenimiento en los sectores afectados por la acumulación de agua.

En tanto, General Cabrera también sufrió graves anegamientos. Según el relevamiento de Defensa Civil, unas 80 personas debieron ser evacuadas y otras 400 se autoevacuaron, principalmente por las inundaciones que afectaron al barrio Las Lomitas.