Impresionantes imágenes de tornados en varias provincias: granizo y destrozos por el temporal

Una serie de violentas tormentas azotó el centro del país. Se registraron enormes formaciones nubosas, ráfagas intensas y caída de granizo de gran tamaño.

Una serie de violentas tormentas sorprendió este viernes a Córdoba, San Luis y Santa Fe, con impresionantes formaciones nubosas que generaron preocupación por la posible aparición de tornados. Los fenómenos estuvieron acompañados por fuertes ráfagas de viento, intensa actividad eléctrica y caída de granizo. Las imágenes del temporal se multiplicaron en las redes sociales.

Los videos más impactantes corresponden a tres localidades: Villa Cañás, en Santa Fe; Las Tosquitas, en Córdoba; y Juan W. Gez, en San Luis. En las grabaciones se observan enormes estructuras nubosas y columnas de aire y tierra que se elevan desde el suelo, mientras avanzan sobre zonas rurales.

La apariencia de estas formaciones generó interrogantes sobre la posibilidad de que se hayan registrado tornados en distintos puntos de la región.

Granizo de gran tamaño y daños por las fuertes ráfagas

El temporal también provocó una importante caída de granizo en diferentes localidades. En General Roca, al sudeste de Córdoba, los vecinos registraron piedras de gran tamaño que impactaron contra vehículos y provocaron daños.

Ante la intensidad del fenómeno, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió avisos a corto plazo por tormentas fuertes y severas para distintos departamentos cordobeses, entre ellos Río Cuarto, Juárez Celman, Presidente Roque Sáenz Peña y Marcos Juárez.

Las advertencias contemplaron lluvias intensas en períodos cortos, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo.

Qué se sabe de los posibles tornados en Córdoba y San Luis

Durante la cobertura de TN, especialistas explicaron que una de las señales características para identificar un tornado es la denominada traza: la huella que deja sobre la superficie a medida que avanza.

La fuerza del viento puede arrancar el pasto y la primera capa de tierra, levantar objetos y desplazar materiales a grandes distancias. En determinadas circunstancias, la intensidad de las ráfagas también puede provocar daños estructurales.

Sin embargo, los meteorólogos aclararon que no todos los vientos destructivos están relacionados con la formación de tornados.

Algunas tormentas generan corrientes descendentes de aire frío que impactan violentamente contra el suelo y luego se expanden en sentido horizontal. Estas ráfagas, conocidas como downbursts, pueden superar los 100 kilómetros por hora y provocar voladuras de techos, caída de árboles y destrozos similares a los que ocasiona un tornado.

En San Luis, uno de los fenómenos registrados en Juan W. Gez fue señalado como un posible landspout, un tipo de tornado que puede desarrollarse a partir de una rotación cercana a la superficie. De todos modos, su clasificación requiere una evaluación técnica para determinar qué ocurrió.

Alerta por tormentas fuertes: las zonas afectadas por el temporal

El sistema de tormentas avanzó durante la tarde del viernes sobre buena parte del centro del país, con especial intensidad en Córdoba, San Luis, Santa Fe y el noroeste de Buenos Aires.

En Córdoba, las imágenes de radar mostraron numerosos núcleos de tormenta, con abundante caída de agua en períodos cortos, intensa actividad eléctrica y granizo.

Alerta amarilla por tormentas: qué provincias estarán afectadas y cuáles son los riesgos.

La preocupación también se extendió hacia Santa Fe y Entre Ríos, donde las nuevas precipitaciones coincidieron con el avance de la crecida del río Paraná hacia sus tramos medio e inferior.

Los especialistas advirtieron que para este sábado se esperaba la persistencia de tormentas en sectores del norte argentino.

Frente a este escenario, recomendaron seguir las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional, evitar circular durante los momentos de mayor intensidad del temporal y buscar refugio en construcciones seguras ante la presencia de ráfagas violentas.