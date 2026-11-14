Alerta naranja por tormentas fuertes este finde en varias provincias: lluvias de 120 mm y vientos de 90 km/h

El Servicio Meteorológico Nacional emitió advertencias por tormentas para este sábado y domingo. Hay zonas bajo alerta naranja y amarilla.

El fin de semana estará marcado por la inestabilidad en distintas regiones de Argentina. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas y naranjas por tormentas para este sábado 14 de noviembre, con especial atención en el norte y centro del país, donde se esperan los fenómenos de mayor intensidad.

Las advertencias alcanzan a sectores de numerosas provincias y anticipan lluvias abundantes, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas. El nivel naranja representa el mayor riesgo y comprende zonas donde podrían registrarse tormentas localmente severas.

El SMN mantiene una alerta amarilla por tormentas para sectores de Jujuy, Salta, Catamarca, Formosa, Misiones, el norte de Chaco, el centro y sur de Santa Fe y gran parte de Corrientes.

Según informó el organismo, las áreas alcanzadas podrían registrar tormentas aisladas, algunas fuertes o puntualmente severas, acompañadas por precipitaciones intensas en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas.

Este domingo 4 de octubrebre, ocho provincias están bajo alerta meteorológica por tormentas, nevadas y vientos.

Se estiman valores de precipitación acumulada de entre 30 y 70 milímetros, que podrían ser superados de manera puntual.

La alerta amarilla implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de generar inconvenientes y daños puntuales, por lo que se recomienda mantenerse informado sobre las actualizaciones del pronóstico.

Alerta naranja: lluvias de hasta 120 mm y ráfagas superiores a 90 km/h

En sectores de Tucumán, Santiago del Estero, el norte de Santa Fe y el noroeste de Corrientes rige una alerta naranja por tormentas.

De acuerdo con el SMN, el área será afectada por tormentas fuertes, algunas localmente severas, que podrían estar acompañadas por abundantes precipitaciones, granizo de diversos tamaños, frecuente actividad eléctrica y ráfagas intensas que pueden superar los 90 kilómetros por hora.

Se esperan valores de precipitación acumulada de entre 80 y 120 milímetros, aunque podrían ser superados de manera puntual.

Este nivel de advertencia representa un riesgo meteorológico importante y requiere que la población tome precauciones para evitar situaciones peligrosas.

Cómo estará el tiempo el domingo 15 de noviembre

Para el domingo se espera que continúe la inestabilidad en distintas regiones del país, especialmente en el norte argentino, donde podrían persistir las precipitaciones y las tormentas de variada intensidad.

En tanto, en la región patagónica se prevé un cambio de las condiciones meteorológicas, con el ingreso de un sistema de bajas presiones que podría favorecer el desarrollo de lluvias y algunas tormentas en sectores del norte de la Patagonia, el sur de la región Pampeana y Cuyo.

En el oeste de Río Negro, el sudoeste de Neuquén y el noroeste de Chubut también se deberá prestar atención a las condiciones previstas para la tarde, con posibilidad de precipitaciones y ocasional caída de granizo.

Las condiciones y las áreas alcanzadas por las advertencias pueden modificarse durante el fin de semana, por lo que se recomienda consultar el mapa oficial del SMN.

Recomendaciones ante las fuertes tormentas

Frente a las alertas meteorológicas, el SMN recomienda permanecer en construcciones cerradas, evitar salir si no es necesario y mantenerse alejado de zonas inundables.

También aconseja no sacar la basura, limpiar desagües y sumideros, desconectar los electrodomésticos si ingresa agua y retirar o asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

Además, solicita evitar circular por calles anegadas y seguir las indicaciones de las autoridades locales.